ميزة فى واتسآب لإخفاء جميع رسائلك الخاصة

يشكل عامل الخصوصية فى واتسآب عاملا مهما بالنسبة للكثير من المستخدمين، حيث يحتوى واتسآب على معظم الرسائل الخاصة مثل الصور والفيديوهات الشخصية، وغيرها من البيانات والمعلومات الأخرى، لذلك تعتبر الرسائل الشخصية أمرا محرجا عن إعطاء لهاتفك لشخص ما ، بالإضافة إلى إمكانية تعرض هذه الرسائل للخطر، فى بعض الأحيان.

وبحسب موقع Pocket-Lint فإن هناك العديد من مستخدمى واتسآب الذين يعانون من مثل هذه المواقف عندما يقومون بإعطاء هواتفهم لأحد الأشخاص أو الإضطلاع على شئ معين، مما يشكل إحراجا كبيرا لمالك الهاتف، ولكن هناك خاصية فى واتسآب عند تفعيلها تقوم بإظهار اسم جهة الاتصال فقط، وتقوم بإخفاء الرسائل الموجودة بالكامل على واتسآب كما يمكن إيقاف تشغيل الإشعارات تمامًا.









منع أى شخص من رؤية رسائلك على هواتف آيفون:





ويمكن لمنع أى شخص من رؤية رسائلك القيام بالدخول على الإعدادات من على هاتفك الآيفون من الإعدادات ثم الإشعارات ثم قم بالدخول على إيقاف تشغيل إظهار المعاينة وبعد ذلك الدخول على الإعدادات ثم الإشعارات ثم إيقاف تشغيل إظهار الإشعارات.





منع أى شخص من رؤية رسائلك على هواتف أندرويد :





وتقوم هواتف أندرويد مجموعة من عناصر التحكم في الإشعارات، حيث يمكن للمستخدمين داخل تطبيق واتسآب إمكانية إيقاف تشغيل الإشعارات ذات الأولوية العالية تلك التي ستظهر في أعلى الشاشة، أو يمكن التحكم في الإشعارات على مستوى النظام للحفاظ على خصوصية التفاصيل أو إزالتها تمامًا، وذلك من خلال :





الدخول على الإعدادات ثم الإشعارات ثم تبديل إيقاف استخدام الإشعارات ذات الأولوية العالية.





ومؤخرا، أعلن تطبيق واتسآب أنه يعمل على ميزة لتغيير طريقة إرسال مقاطع الفيديو، وكتم صوت المقاطع الصاخبة قبل إرسالها، الأمر الذى يساعد على تجنب الإزعاج من خلال الرسائل المرسلة خاصة أثناء العمل.