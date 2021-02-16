لـ أندرويد و آيفون .. كيفية إخفاء واسترجاع رسائلك الخاصة على واتسآب في أي وقت

ينزعج كثيرون من مستخدمى تطبيق الدردشة الأشهر فى العالم، واتسآب من رؤية الآخرين لرسائلهم الخاصة وصورهم عند رؤية شئ معين فى هواتفهم، ويسبب هذا الأمر مشكلة للكثيرين الذين يريدون الحفاظ على خصوصيتهم.





وبحسب موقع Business Insider فإن تطبيق واتسآب يوفر عددا من الطرق السهلة والبسيطة التى تؤمن للمستخدمين إخفاء رسائل الدردشة الخاصة بهم بالكامل أو القيام باختيار رسائل محددة إضافة إلى استرجاعها فى أى وقت. وللقيام بذلك يجب اتباع الخطوات الآتية :









إخفاء دردشة واتسآب على هواتف آيفون :





افتح واتسآب وابحث عن الدردشة التي تريد إخفاءها.





اسحب لليمين على الدردشة وانقر على زر أرشفة Archive.





وبذلك تكون تمت أرشفة الدردشة ولم تعد مرئية في قائمة الدردشة الخاصة بك.





استرجاع دردشة واتسآب على هواتف آيفون :





افتح واتسآب وانتقل إلى أعلى قائمة الدردشة.





اسحب لأسفل وستحصل على خيار الدردشات المؤرشفة Unarchive chat





أعلى خيار الدردشات المؤرشفة ومرر يمينًا على الدردشة التي تريد إخراجها من الأرشيف.





اضغط على Unarchive، وبذلك ستستعيد كل رسائلك مرة أخرى





إخفاء دردشة واتسآب على هواتف آندرويد :





افتح واتسآب وابحث عن الدردشة التي تريد إخفاءها.





اضغط مطولًا على الدردشة التي تريد إخفاءها.





انقر فوق زر الأرشيف Archive في الزاوية اليمنى العليا لإخفاء الدردشة.





استرجاع دردشة واتسآب على هواتف أندرويد :





افتح واتسآب وانتقل إلى أسفل الدردشات.





سترى خيار مؤرشف Archived ، انقر فوق هذا لمشاهدة الدردشات التي قمت بأرشفتها.





اضغط لفترة طويلة على الدردشة التي تريد إخراجها من الأرشيف وانقر على زر إلغاء أرشفة الدردشة أو Unarchive chat في الزاوية اليمنى العليا.



