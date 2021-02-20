لو بتنسى.. إليك خطوات سريعة لتدوين الملاحظات وحفظها على واتساب

تعد ميزة تدوين الملاحظات بتطبيقات التراسل خاصية مفيدة للغاية، حيث يمكن للمستخدم إرسال ملاحظة أو تذكير مهم في دردشة خاصة به على التطبيق، إذ تقدم الأنظمة الأساسية لبعض التطبيقات دعما لمستخدميه يتيح لهم فتح نافذة دردشة منفصلة تسهل عليهم الوصول إلى المعلومات المهمة بسرعة دون مغادرة التطبيق، ومن بينها تطبيق "فايبر Viber"، والذي يوفر ميزة جديدة يطلق عليها اسم "ملاحظاتي".





وعلى الرغم من الميزات التي يقدمها تطبيق واتساب WhatsApp ، إلا أنه وفقا لما ذكره موقع "zee news"، يفتقر إلى ميزة "تدوين الملاحظات" المهمة، والتي يرغب مستخدمو الخدمة على نظامي التشغيل أندرويد و iOS، في الحصول عليها للاحتفاظ بالمذكرات وقوائم المهام والمعلومات المهمة داخل تطبيق المراسلة الأكثر شهرة.





أقرأ ايضًا| أسهل طريقة لـ تنزيل حالات واتساب دون علم الطرف الآخر





وبينما ينتظر مستخدمو "واتساب" طرح هذه الميزة، يوفر منافسيه تيليجرام وسيجنال دعما لميزة تدوين الملاحظات تسمى "Note to Self"، ولحسن الحظ يمتلك تطبيق التراسل المملوك لشركة "فيسبوك" خاصية أخرى مشابهة لذلك يمكنك استخدامها لتدوين الملاحظات داخل التطبيق والاحتفاظ بالمعلومات المهمة، وللوصول إليها اتبع الخطوات البسيطة التالية:





الخطوة الأولى: افتح متصفح الإنترنت بهاتفك الذكي وانسخ الرابط التالي http://wa.me/.





الخطوة الثانية: قم بإدخال رقم هاتفك مع رمز الدولة.





الخطوة الثالثة: بمجرد إضافة المعلومات المطلوبة، سيتم إعادة توجيهك تلقائيا إلى صفحة ويب أخرى، انقر فوق خيار "متابعة الدردشة Continue to Chat".





الخطوة الرابعة: سيتم نقلك تلقائيا إلى تطبيق واتساب على هاتفك، وستظهر نافذة دردشة خاصة برقم هاتفك في الأعلى.





الخطوة الخامسة: قم بإرسال رسالة إلى نفسك داخل نافذة الدردشة المفتوحة أمامك لتظل ظاهرة ضمن قائمة الدردشات الخاصة بحسابك على واتساب.





الخطوة السادسة: اذهب إلى قائمة الدردشات الخاصة بك على واتساب، ثم انقر نقرة مطولة على المحادثة التابعة لرقم هاتفك، ثم انقر على رمز الدبوس أعلى الشاشة، لتثبيت الدردشة أعلى قائمة الدردشات.





الخطوة السابعة: الآن، يمكنك الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو والمعلومات المهمة داخل نافذة الدردشة الخاصة برقمك، بهذه الطريقة يمكنك استخدامها كميزة "لتدوين الملاحظات"، والتي سيتم حفظها تلقائيا مع باقي الدردشات على خدمة التخزين السحابي "جوجل درايف".