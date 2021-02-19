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تكنولوجيا

أسهل طريقة لـ تنزيل حالات واتساب دون علم الطرف الآخر

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:03 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
لا يقتصر تطبيق واتساب WhatsApp، على إرسال الرسائل النصية والملاحظات الصوتية أو إجراء المكالمات، حيث يحتوي تطبيق التراسل الأشهر على العديد من الميزات الأخرى التي يمكنك الاستمتاع بها أثناء استخدام الخدمة.

وعلى غرار ميزة القصص بـ إنستجرام وفيسبوك، يمتلك تطبيق واتساب نفس الخاصية ولكن باسم مختلف وهي "حالة واتساب WhatsApp Status"، وحسبما ذكر موقع "gadgets now"، يمكنك من ميزة الحالة بـ واتساب مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والنصوص، والتي تختفي تلقائيا بعد 24 ساعة من مشاركاتها.


وعلى غرار حسابك، يمكن لجهات اتصالك على واتساب استخدام ميزة "الحالة" على حساباتهم، وقد يقوم أحد أصدقائك بمشاركة بعض الصور أو الفيديوهات المضحكة، والتي قد ترغب في نشرها أنت أيضا على خاصية الحالة.

ولكن نظرا لأن تلك الميزة محمية بموجب سياسة خصوصية فلا يمكنك تنزيل حالات جهات اتصالك تلقائيا إلى هاتفك الأندرويد، ولكنك ستحتاج إلى حيلة ذكية لتنزيل بصور ومقاطع فيديو جهات اتصالك والاحتفاظ بها على معرض الهاتف.

كيفية تنزيل حالات واتساب دون علم الآخرين؟

الخطوة الأولى: قم بتنزيل تطبيق "Google Files" على هاتفك الأندرويد.

الخطوة الثانية: بمجرد تثبيت التطبيق، قم بفتحه ومنحه الإذونات المطلوبة ثم اضغط على أيقونة القائمة الموجودة في الزاوية اليسرى العليا.

الخطوة الثالثة: اضغط على خيار "الإعدادات Settings"، وقم بتفعيل خيار "إظهار الملفات المخفية show hidden files".

الخطوة الرابعة: انتقل إلى مدير الملفات بجهازك، ثم انقر على ملف "واتساب" ثم "الوسائط Media"، ثم "الحالة Statuses".

الخطوة الخامسة: من مجلد الحالة ستظهر لك جميع الحالات التي قمت بمشاهدتها.

الخطوة السادسة: انقر نقرة مطولة على مقطع الفيديو أو الصورة التي تريد تحميلها، وقم بحفظها بأي ملف على هاتفك.
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