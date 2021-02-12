خدعة بسيطة تمكنك من قراءة رسائل واتساب المحذوفة.. اعرفها

هاجر الكثير من مستخدمي واتساب WhatsApp ، إلى تطبيقات تراسل بديلة مثل سيجنال Signal وتيليجرام Telegram، ولكن على الرغم من ذلك، يحتوي تطبيق التراسل التابع لـ "فيسبوك" على بعض الميزات التي يمكن أن تدهش المستخدمين ومن بينها ميزة حذف الرسائل المرسلة والتي يمكن للمستخدم قراءتها حتي إذا تم حذفها.





وبحسب ما ذكره موقع "zee news"، أحدثت سياسة الخصوصية المحدثة لواتساب جدلا كبيرا بين أكثر من ملياري شخصا حول العالم، والتي تنص على مشاركة بيانات مستخدمي تطبيق التراسل مع موقع "فيسبوك"، مما جعل الأشخاص يبحثون عن وسيلة مراسلة أكثر حفاظا على خصوصيتهم.









وعلى الرغم من أن بعض المستخدمين تجنبوا استخدام واتساب، إلا أن بعضا منهم مازالوا يفضلون استخدام التطبيق بفضل الميزات التي يقدمها، ومن بينها ميزة حذف الرسائل المرسلة.





ويمكن للعديد من الأشخاص إساءة استخدام ميزة حذف الرسائل على واتساب، ولكن هناك خدعة يمكن أن تساعد المستخدم على الاستفادة منها بشكل خاطئ وحذف الرسائل المهمة أيضا.









ويستطيع مستخدمو هواتف أندرويد استخدام حيلة بسيطة لقراءة الرسائل المحذوفة على واتساب، وذلك من خلال عدة خطوات هي:





الخطوة الأولى: قم بتنزيل تطبيق WhatsRemoved، على هاتفك الأندرويد من متجر جوجل بلاي.





الخطوة الثانية: افتح التطبيق وامنحه الإذونات المطلوبة.





الخطوة الثالثة: من خلال إعدادات التطبيق حدد خيار حفظ إشعارات الجهاز الخاص بك، إذا كنت تريد حفظ إشعارات واتساب ثم اضغط على التالي.





الخطوة الرابعة: من الصفحة الجديدة انقر فوق موافق واتح الإذن لحفظ الملفات، وستتمكن من استخدام التطبيق وستكون جميع رسائل واتساب المحذوفة مرئية من خلال التطبيق.