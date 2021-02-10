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تكنولوجيا

اعرف إزاي.. طريقة تغيير رقم هاتفك على واتساب دون فقدان محادثاتك

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:01 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
يعتبر واتساب WhatsApp، أحد تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخداما التي يستخدمها مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، ويتيح تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك لمستخدميه تغيير رقم هاتف حساب واتساب الخاص بهم بسهولة في بضع خطوات بسيطة.

وحسبما ذكر موقع "india today"، أضاف تطبيق واتساب WhatsApp، في عام 2017 ميزة جديدة تسهل على مستخدميه عملية تغيير رقم الهاتف الخاص بهم دون فقدان الدردشات والمحادثات الخاصة بهم.




فإذا كنت قلقا من فقدان محادثات الهامة أثناء تغيير الرقم، نقدم إليك فيما يلي بعض الخطوات التي قد تساعدك على الحفاظ على كل رسائلك بما في ذلك جميع الصور ومقاطع الفيديو.

وتتيح لك "ميزة تغيير الرقم"، تغيير رقم هاتفك المرتبط بحساب واتساب الخاص بك على نفس الهاتف أو هاتف جديد، وقبل تغيير رقم هاتفك  تأكد من أن رقم هاتفك الجديد يمكنه تلقي رسائل SMS أو مكالمات هاتفية ولديه اتصال خلوي نشط.

كيفية تغيير رقم هاتف واتساب دون فقدان محادثاتك

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.

الخطوة الثانية: انقر فوق خيار المزيد، بتطبيق واتساب على أندرويد.

الخطوة الثالثة: من القائمة المنسدلة اضغط على خيار الإعدادات Settings.

الخطوة الرابعة: بصفحة الملف الشخصي انفر على خيار الحساب Account.

الخطوة الخامسة:  من الخيارات المحددة انقر فوق خيار تغيير الرقم Change number>ثم التالي Next.

الخطوة السادسة: بداخل الصفحة الجديدة، ادخل رقم هاتفك القديم في الحقل الأول ورقم هاتفك الجديد في الحقل الثاني.

الخطوة السابعة: انقر على التالي، سيسألك واتساب عما إذا كنت تريد إعلام جهات الاتصال الخاصة بك برقمك الجديد، ثم انقر موافق DONE.
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