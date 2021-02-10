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تكنولوجيا

بخطوات بسيطة .. كيفية الحصول على نسختين من تطبيق واتسآب على هاتفك

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:02 ص
كيفية الحصول على
كيفية الحصول على نسختين من تطبيق واتسآب على هاتفك
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قسم التكنولوجيا
يعد تطبيق واتسآب أحد أشهر تطبيقات المراسلة الفورية الموجودة على الهواتف الذكية على الإطلاق وأصبح لا غنى عنه في التواصل بين الأشخاص خلال الحياة اليومية، حيث يعتمد عليه الكثير من الناس ولا يستطيعون الاستغناء عنه ليوم واحد فقط، وقد يفضل البعض الحصول على حساب مزدوج في التطبيق لفصل البيانات الشخصية عن بيانات العمل، ولكن بدون تثبيت أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية، وتوفر المنصة للمستخدمين هذه الميزة من خلال اتباع بعض الخطوات.

وبحسب ما ذكره موقع India Today، فإن معظم الهواتف الذكية حاليا تأتي ببطاقتين SIM، وغالبا ما يقوم المستخدمون بتخصيص بطاقة واحدة فقط لتطبيق واتساب، ولكن توفر العديد من شركات الهواتف الذكية المتوفرة حاليا مثل شاومي Xiaomi وأوبو Oppo هواوي Huawie وفيفو Vivo وسامسونج Samsung ميزة Dual Messenger التي تتيح إنشاء حسابين منفصلين من تطبيق التراسل الفوري واتساب.


الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تتيح ميزة الواتساب المزدوج 

- شركة سامسونج من خلال ميزة Dual Messenger.
- شركة شاومي من خلال التطبيقات المزدوجة.
- شركة أوبو من خلال استنساخ التطبيقات.
- شركة فيفو من خلال استنساخ التطبيقات.
- شركة أوسوس من خلال تطبيقات التوأم.
- شركة هونور من خلال التطبيق التوأم.

خطوات إنشاء واتساب مزدوج على هاتفك من شركة شاومي: 

- قم بفتح إعدادات هاتفك الذكي.
- انقر فوق التطبيق.
- اضغط على التطبيق المزدوج.
- اختر واتساب لتنشيط حساب واتساب آخر على هاتفك.
- ستظهر لك صفحة تخصيص قم بتمكين التطبيق.
- اذهب إلى تطبيق Drawer وسيظهر لك رمزان مختلفان من تطبيق واتساب.
- افتح تطبيق What's app Clone وقم بتعيين حسابك الجديد في واتساب.
وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة يمكنك تنزل تطبيقين واتساب في هاتفك المحمول.
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