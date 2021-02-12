4 طرق للحفاظ على أمان دردشاتك على واتساب.. استخدمها فورا

شاركت منصة المراسلة الفورية واتساب WhatsApp ، أربع طرق يمكن للمستخدم من خلالها الحفاظ على محادثاته "آمنة ومأمونة وخصوصية"، وذلك احتفالا بيوم إنترنت أكثر أمانا #SaferInternetDay.





وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، نشرت شركة واتساب تغريدة عبر موقع تويتر والتي جددت من خلالها الشركة التزامها تجاه المستخدمين بحماية خصوصيتهم، وذلك في الوقت العصيب الذي تمر به الخدمة المملوكة لشركة "فيسبوك" بموجة انتقادات حادة والتي يواجهها تطبيق التراسل بسبب التحديث الخاص بسياسة الخصوصية الأخير الخاص بمشاركة بيانات مستخدمي واتساب مع فيسبوك.









4 طرق للحفاظ على أمان دردشاتك على واتساب









الطريقة الأولى: تمكين التحقق من خطوتين:





تعد ميزة التحقق من خطوتين ميزة اختيارية لإضافة رقم تعريف شخصي PIN إلى حساب واتساب الخاص بك مما يجعله أمانا للغاية، فإذا قام أحدهم بالتسلل إلى حسابك بعلى واتساب بتفعيل رقمك في جهاز آخر ستظهر له شاشة التحقق من خطوتين بعد تسجيل رقم هاتفك على واتساب.





ولتمكين ميزة التحقق من خطوتين بحسابك على واتساب: افتح خيار الإعدادات Settings> ثم الحساب Account> ومن خلال ميزة التحقق بخطوتين Two-step verification> انقر تمكين ثم أدخل رمز التعريف الشخصي المكون من 6 أرقام ثم تأكيد.





الطريقة الثانية: التحكم في إضافتك إلى المجموعات:





يتيح لك واتساب حاليا خيارا للتحكم في من يمكنه إضافتك إلى المجموعات، وتتيح لك ميزة "المجموعات" الاختيار بين ثلاثة خيارات متوفرة هي : "الجميع everyone"، "جهات الاتصال فقط contacts"، "جهات اتصال محددة".





ولتفعيل الميزة انقر على الإعدادات Settings بواتساب> ثم الحساب Account> الخصوصية Privacy> المجموعات Groups.





الطريقة الثالثة: الإبلاغ عن الأرقام المسيئة:





الإبلاغ عن الأرقام المسيئة أو العشوائية غير الموجودة في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، هي أحدث مزايا واتساب فإذا أرسل شخصا غير معروف لك رسائل غير مرغوب فيها أو مريبة، يمكنك الإبلاغ عنها بسرعة وسهولة، ويظهر لك خيار الإبلاغ عند فتح نافذة الدردشة عندما يقوم الشخص بمراسلاتك لأول مرة.





الطريقة الرابعة: حماية ملفك الشخصي:





يمكنك أيضًا التحكم فمن يمكنهم رؤية معلوماتك الشخصية على واتساب كأحد وسائل الحماية والأمان، فيمكنك الاختيار بين: الجميع أو جهات الاتصال أو لا أحد، تتضمن تلك المعلومات: صورة الملف الشخصي، ومعلومات حول آخر ظهور.