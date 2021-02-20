ميزة مفيدة من جوجل لـ مشاركة التطبيقات مع الآخرين بسهولة.. تعرف على كيفية استخدامها

أطلقت شركة جوجل ، خاصية جديدة تسمى مشاركة قريبة Nearby Share، لأول مرة العام الماضي، والتي تسمح لمستخدمي أندرويد بمشاركة الصور والملفات والروابط مع الأجهزة القريبة، واليوم، طرح الشركة الأمريكية تحديثا مفيدا للخاصية يسمح للمستخدمين بمشاركة التطبيقات إلى الآخرين.









جوجل بلاي، والتي تم رصدها في الإصدار التجريبي للتطبيق في شهر ديسمبر 2020، وهى تتيح للمستخدمين إمكانية إرسال نسخة من APK للتطبيق إلى الآخرين عبر ميزة "مشاركة قريبة Nearby Share". وبحسب ما ذكره موقع "android authority"، تظهر علامة تبويب المشاركة Share، في أحدث إصدار متجربلاي، والتي تم رصدها في الإصدار التجريبي للتطبيق في شهر ديسمبر 2020، وهى تتيح للمستخدمين إمكانية إرسال نسخة من APK للتطبيق إلى الآخرين عبر ميزة "مشاركة قريبة Nearby Share".









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وباستخدام خيار المشاركة الجديد ستمكنك من تحديد كل التطبيقات التي تريد مشاركتها ضمن التطبيقات المتاحة وإرسالها للأجهزة الأخرى القريبة منك، ولكن قبل استخدامها قم بتفعيل الخواص التالية على جهازك والجهاز المستلم: الواي فاي، البلوتوث ومعلومات الموقع الجغرافي.









جدير بالذكر أن الميزة الجديدة لا تدعم كل التطبيقات، مثل تطبيق الألعاب Stadia، في حين أن التطبيقات المدفوعة أيضًا غير متاحة ضمن خاصية المشاركة، وكما يتم تضمين التطبيقات التي يتم تحميلها من خارج متجر جوجل بلاي.









كيفية تفعيل ميزة مشاركة التطبيقات على متجر جوجل بلاي

1. افتح متجر جوجل بلاي على هاتفك الأندرويد، ثم انقر على الثلاث خطوط الأفقية أعلى يمين الشاشة.





2. من القائمة الجانبية انقر خيار تطبيقاتي وألعابي My apps & games.





3. سترى 5 أقسام داخل الصفحة الجديدة، انقر على علامة تبويب المشاركة Share.





4. لمشاركة تطبيقاتك مع الآخرين، اضغط على زر الإرسال أسفل الشاشة.





5. على شاشة إرسال التطبيقات، انقر فوق "متابعة Continue"، وقم بتشغيل ميزة الموقع على جهازك.





6. حدد العديد من التطبيقات بالنقر على مربعات الاختيار بجوارها، ثم اضغط على زر الإرسال أعلى يمين الشاشة.





7. قم بتحديد الجهاز المستلم، الذي بدوره اتبع الخطوات السابقة من 1 إلى 3، ولكن انقر على زر استلام بتبويب مشاركة.





8. قم بإقران كلا الهاتفين باستخدام رموز التطابق المكونة من أربعة أرقام.





9. سيبدأ التنزيل على الفور، وبمجرد اتمام تلك الخطوة يمكن للمستلم النقر على زر التثبيت.