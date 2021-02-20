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تكنولوجيا

فعلها فورا.. 5 إعدادات لحمايتك من الاختراق في جوجل كروم

السبت 20/فبراير/2021 - 09:03 ص
فعلها فورا.. إعدادات
فعلها فورا.. إعدادات لحمايتك من الاختراق فى جوجل كروم
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ندى على
يعتبر متصفح جوجل كروم المتصفح الويب الأكثر شهرة عالميا، كما أنه الأكثر استخداما من بين كل المتصفحات وعلى الرغم من ذلك به العديد من الثغرات الأمنية كما أنه بحسب عدد من التقارير وباحثى الأمن الإلكترونى ليس الأكثر أمانا ولا حفاظا على خصوصية المستخدمين. 

وبحسب موقع Lifehacker فإن هناك عدد من الإجراءات التى يجب أن يتخذها المستخدمو للقيام بالحفظ على خصوصيتهم فى جوجل كروم أثناء إجرائهم عمليات البحث الخاصة بهم على المتصفح لعدم سهولة تتبعهم من الهاكرز أو اختراق حساباتهم على جوجل. 


1- عدم القيام بحفظ حساباتك وبياناتك الشخصية على جوجل كروم 

وتمنحك بعض مواقع الويب مثل جوجل كروم اختيار حفظ معلومات تسجيل الدخول لاستخدامها في المستقبل، ولكن إذا كان شخص ما يستخدم الكمبيوتر أو الهاتف، فقد يتمكن من الوصول إلى حساباتك المصرفية، وللمساعدة في منع حدوث ذلك، تنتهي مهلة العديد من مواقع الخدمات المصرفية بعد عدد معين من الدقائق من عدم النشاط، فلا تقم بحفظ معلوماتك. 

2- مسح سجل البحث 
 
ويفضل عدد من المستخدمين القيام بمسح سجل البحث الموجود لديهم على جوجل كروم إذا كانوا لا يريدوا أن يعرف أحد المواقع التى قاموا بالدخول عليها خاصة في بعض الاماكن مثل العمل أو غيرها، ويمكن تفعيلها من خلال :  
 
الضغط على قائمة الثلاث نقاط الموجودة في أعلى اليمين من جوجل ثم المزيد من الادوات أو More tools ثم قم بمسح كل بياناتك على المتصفح أو Clear browsing data، وفى النافذة المنبقة اضغط عليها وسيؤدى ذلك إلى مسح كل بياناتك بالكامل .

3- عدم استخدام GPS 

وتعد من أفضل الطرق التى يجب اتباعها للحفاظ على الخصوصية  وتجنب مخاطر الاختراق وهي قطع الاتصال دائمًا بنظام تحديد المواقع العالمي GPS عند عدم الحاجة لاستخدامه، وذلك للحفاظ على خصوصيتك على الإنترنت ، وتعرض خدمة GPS مواقع المستخدمين وتحديدها بدقة مما يجعلهم مهددين بالخطر. 

4- عدم مزامنة حساباتك الأخرى على جوجل كروم 

ويجب عدم حفظ كل كلمات السر المختلفة لديك على جوجل كروم وكذلك ربط ومزامنة كل الحسابات الأخرى بحيث لا يتم اختراقها جميعا إذا تم اختراقك أو تتبعك من قبل أحد الهاكرز. 

5- الحفاظ على تحديث الكمبيوتر أو الهاتف 

قد لا تكون أجهزة الكمبيوتر والهواتف القديمة آمنة بما يكفي لحماية بياناتك الشخصية والمالية من أحدث فيروسات الكمبيوتر، وإذا أصيب الكمبيوتر بفيروس، فقد يتمكن المتسلل من الوصول إلى حساباتك المصرفية دون أن تعلم ذلك حتى تنتهي أموالك. قم دائمًا بإجراء التحديثات للكمبيوتر بمجرد توفرها، وقم بتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات على الكمبيوتر.


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