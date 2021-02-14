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تكنولوجيا

لا يحتوى على إعلانات وصديق للبيئة .. تعرف على أفضل متصفح منافس لـ جوجل كروم

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:02 ص
تعرف على أفضل متصفح
تعرف على أفضل متصفح منافس لجوجل كروم
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ندى على
يسيطر متصفح جوجل كروم على معظم عمليات البحث فى العالم، ويعتبر كروم هو المحرك الأكثر استخداما فى العالم على الرغم من عيوبه الكثيرة والتى تنتهك العديد من خصوصية المستخدمين. 

وفى الآونة الاخيرة أدرك عدد كبير من مستخدمى المتصفح ومحرك البحث الأشهر جوجل كروم من إدراك خطورته على خصوصيتهم وبيعه بيانات المستخدمين لشركات الإعلانات بالإضافة إلى الثغرات الموجودة فيه، الأمر الذى دفع المستخدمين إلى التوجه لمحرك DuckDuckGo الذي استطاع أن يصل لـ أكثر من 100 مليون عملية بحث يومية عليه بحسب موقع موقع  ZDNet . 


وفقا لموقع Tech Radar فإن هناك متصفح آخر وهو متصفح  Ecosia يعمل على الحفاظ على خصوصية المستخدمين بشكل كبير حيث أنه يكاد لا يتضمن إعلانات تقوم بإزعاج المستخدمين بالإضافة إلى أنه يحافظ على الخصوصية ولا يقوم ببيع أو مشاركة البيانات مع أى جهة خارجية سواء شركات إعلانات أو أى جهات أخرى. 

ويعد محرك البحث والمتصفح  Ecosia محرك  فريد يستخدم أرباحه في زراعة الأشجار، وتحتوي الصفحة الرئيسية به على عداد مباشر يوضح عدد الأشجار التي قام المستخدمون بزراعتها، والميزة الأهم به أن جميع عمليات البحث مشفرة ولا يستطيع المخترقين التوصل إليها. 

ويشجع متصفح Ecosia المبادئ التى تدعو على الحفاظ على خصوصية البحث وعدم تبادل أو مشاركة البيانات ويقوم بتحويل مبالغ كبيرة من إيراداته لحماية البيئة وزراعة الأشجار،  كما انه يتصدى لشركات التكنولوجيا التى تعمل على تسريب وبيع بيانات المستخدمين. 
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