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تكنولوجيا

جوجل يرد على سؤال فتاة .. إزاى أخلي الأرنب يحبني؟

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:37 م
جوجل يرد على سؤال
جوجل يرد على سؤال فتاة: إزاى أخلي الأرنب يحبني؟
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ندى على
منذ إطلاق محرك البحث جوجل كروم، أصبح مستخدمو الإنترنت فى جميع أنحاء العالم يسألون جوجل أكثر مما يسألون أى شخص آخر، حتى أنفسهم، وهو الأمر الذى حدث مع فتاة جعلتها تسأل جوجل أسئلة كان يجب أن تسألها لنفسها أولا أو تسألها لأحد أقاربها أو حتى لمالك محل الحيوانات.   
   
ورد حساب جوجل الرسمى فى العالم العربي Google Arabia على موقعه الرسمى بتويتر على  فتاة سألته عددا كبيرا من الأسئلة المتعلقة بأرنبها الصغير، مثل  " شلون أخلى الأرنب يحبنى " ، وكيف "أطول عمر الأرنب" .
 

ويبدو أن الفتاة أصرت على سؤال جوجل العديد من مثل هذه الأسئلة التى لا يملك جوجل حتى نفسه الإجابة عليها، الأمر الذى جعل جوجل يرد على الفتاة بـ " المهم يا [email protected] ، كيف حال الأرنب اليوم؟ . 

وكان من أكثر الأسئلة الغريبة التى سألتها الفتاة هو سؤال لا يستطيع الإجابة عليه جوجل ولا حتى الأرنب نفسه، وهو " كم عمر الأرنب.  

وقام الحساب الرسمى لجوجل بنشر " سكرين شوت " لأسئلة الفتاة عن الأرنب مع تغريدة لها تقول " الله يعين قوقل " ، فى إشارة منها إلى أن أسألتها يصعب الرد عليها، كما غردت مرة أخرى تقول " أحب قوقل" .  

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