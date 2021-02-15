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تكنولوجيا

لتسهيل البحث عن الإيميلات.. جوجل تطلق تحديثا جديدا لـ Gmail

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:00 ص
جوجل تطلق تحديثا
جوجل تطلق تحديثا جديدا ل Gmail
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ندى على
قامت شركة جوجل بإطلاق تحديث جديد على تطبيق رسائل البريد الإلكترونى Gmail سيقوم بالتسهيل على المستخدمين عند إجراء عمليات البحث على البريد الوارد  بالإضافة إلى عدد من التحسينات الأخرى. 

وبحسب موقع "Tech Radar" فإن التحديث الجديد سيساعد المستخدمين الذين لديهم عدد كبير من رسائل البريد أو الإيميلات الكثيرة والتى يكون من الصعب ايجادها بسهولة حيث ستتمتع آليات البحث بدقة أكبر. 


ومن التحسينات الأخرى التى سيتم إطلاقها لمستخدمى Gmail أنه عند البحث عن محتوى الإيميل أو الأشياء المتعلقة به ستظهر كل الإيميلات المرتبطة به بشكل أكثر دقة . 

وقالت شركة جوجل إن التحديث سيكون لكل عملاء Google Workspace، ومن المتوقع أن تتيحه الشركة لمستخدمى الإصدار المجانى من Gmail  حيث سيقلل التحديث من من فرص إجراء عمليات بحث متعددة. 

وأصدرت جوجل فى وقت سابق ، تحذيرا لمستخدمي تطبيق البريد الألكتروني التابع لها Gmail، بأنهم سيحتاجون إلى قبول أحدث شروطها بدفع اشتراكات محددة للحصول على الخدمة، أو قد يخاطرون بفقدان الوصول إلى عدد من الميزات الرئيسية.

جدير بالذكرأنه منذ ساعات كشفت تقارير أنه  قد تم تسريب  مئات الملايين من عناوين البريد الإلكترونى لمستخدمى Gmail  ، تم تسريب حوالي 3.2 مليار من رسائل البريد الإلكتروني  كلمات المرور في منتدى قرصنة شهيرعبر الإنترنت بالإضافة إلى سرقة حسابات لعدد من الخمات الأخرىى مثل نتفليكس.  

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