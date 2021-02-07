بخطوات بسيطة .. احم إيميلاتك في Gmail من التتبع

لا يعلم الكثيرون من مستخدمى تطبيقات البريد الإلكترونى أو الإيميل أنه بإمكان الرسائل التى يقومون بإرسالها عبر تطبيقات البريد، معرفة الكثير من المعلومات المهمة الكثيرة عنك وعن الموقع الجغرافى وغيرها، الأمر الذى يجعل المستخدمين فى خطر إذا تم استخدام هذه البيانات بطريقة خاطئة.





وبحسب موقع Digital Trends فإن الطرق الأكثر شيوعا لمعرفة بيانات المستخدمين المهمة، تكون من خلال الصور التى يتم إرسالها عبر تطبيقات البريد الإلكترونى ، حيث يقوم المرسل إليه بتحميل الصورة لمعرفة عدد من المعلومات مثل عنوان IP الخاص بك وغيرها .





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وتقوم معظم التطبيقات الموجودة على هواتف المستخدمين مثل فيسبوك وواتسآب غيرها من التطبيقات وكذلك تطبيقات البريد الإلكترونى مثل Gmail برصد المستخدمين والتجسس على معلوماتهم باستمرار من خلال إنشاء ملف تعريف مفصل للمستخدم الذي يتم التجسس عليه بالإضافة إلى حفظ هذه البيانات وتخزينها.





ويجب على المستخدمين اتباع عدد من الإجراءات لحماية البيانات الخاصة بهم من رسائل عبر تطبيقات البريد الإلكترونى مثل Gmail القيام بالآتى :





- كيفية تعطيل المرسل إليه من تنزيل الصور تلقائيًا في رسالة البريد الإلكتروني





- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك.





- انقر الزاوية العليا فى أقصى اليمين





- حدد علامة التبويب العام أو General tab





- مرر لأسفل إلى فئة الصور وحدد السؤال قبل عرض الصور الخارجية.





- مرر لأسفل وانقر فوق حفظ التغييرات.



