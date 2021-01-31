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تكنولوجيا

3 حقائق خطيرة عن كيفية عمل نظام GPS في الهاتف الذكي

الأحد 31/يناير/2021 - 10:01 ص
3 حقائق خطيرة لا
3 حقائق خطيرة لا تعرفها عن كيفية عمل نظام GPS
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ندى على
يمثل نظام GPS ميزة مهمة جدا فى جميع الهواتف الذكية، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنه له العديد من المخاطر الأخرى على بيانات المستخدمين، ويراود العديد من المستخدمين أسئلة كثيرة متعلقة بالحالات التى يمكن تتبعتهم فيها وكيف يعمل نظام GPS

وبحسب موقع Lifehacker فإن هناك عددا من الحقائق التى لا يعرفها المستخدمون حول نظام GPS ، وعمليات التتبع من خلاله وكيف بمكمن من خلال تطبيقات الخرائط الخاصة بشركات جوجل أو آبل أو التطبيقات الأخرى الاستفادة منه. 

1- لا يتوقف نظام GPS عند غلق الهواتف الذكية

هناك أمر شائع بين المستخدمين أنه إذا قاموا بإغلاق هواتفهم الشخصية في بعض الأماكن فإن نظام GPS سيتوقف عن تتبعهم، حيث يمكن باستخدام عدد من التقنيات المحددة تتبع الهواتف الذكية أثناء إغلاقها بشكل كامل، وأيضا عند إغلاق الواى فاى، وبعض التطبيقات الأخرى، ومنها تقنية PinMe . 

2- تطبيقات الخرائط المختلفة تتبع المستخدمين فى كل الأماكن وحفظ بياناتهم 

تجعل تقنية GPS، بعض التطبيقات مثل خرائط جوجل العثور على إحداثيات واتجاهات دقيقة لموقع عملك، ويعمل هذا الأمر على تعريض خصوصيتك للخطر مثل  التجسس على خصوصيتك وتتبع موقعك طول الوقت لاستهدافك بالإعلانات. 

3- تقوم التطبيقات المختلفة باستخدام GPS 
 
وتقوم معظم التطبيقات الموجودة على هواتف المستخدمين مثل فيسبوك وواتسآب وتيليجرم وتيك توك وغيرها من التطبيقات برصد المستخدمين والتجسس على معلوماتهم باستمرار من خلال إنشاء ملف تعريف مفصل للمستخدم الذي يتم التجسس عليه بالإضافة إلى حفظ هذه البيانات وتخزينها.   
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