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تكنولوجيا

تقارير: خاصية التصفح الخفي ليست كما يعتقد الكثيرون

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
هل التصفح الخفى على
هل التصفح الخفى على الإنترنت خفى فعلا ؟
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ندى على
كثيرا ما يفضل المستخدمون البحث على الإنترنت باستخدام ميزة Incognito Mode أو التصفح الخفى، لعدد من الأسباب أغلبها الخصوصية، والحفاظ على عدم تتبع الآخرين له أو اختراق الهاكرز وجمع سجلات بحثه على الإنترنت، ولكن يبدو أن خاصية التصفح الخفى ليست كما يعتقد الكثيرون. 

وبحسب تقرير من مجلة Vice فإن خاصية التصفح الخفى من خلال مظهره الغامق والأمان الذى يوحى به ، يمنح المستخدمين انطباعًا بأنهم يتصفحون بأمان، ولكن في الواقع ، لا يزال نشاطك عبر الإنترنت مرئيًا لمشغلي مواقع الويب وموفري الإنترنت ومجمعي البيانات الآخرين  وهو أمر كشفت عنه المتصفحات الأخرى  مثل محركات البحث مثل Chrome و Safari و Firefox.


ووفقًا لدراسة عام 2018 أجرتها جامعة جامعة شيكاجو الأمريكية ، فإن العديد من المستخدمين يبالغون في حماية الخصوصية المقدمة في من استخدام التصفح الخفى حيث اعتقد 40 %  من المشاركين أنه لا يمكن تحديد موقعهم أثناء التصفح المتخفي ، ويعتقد حوالي 22 %  أن الحكومة وشركات الإنترنت لا يمكنهم تتبع سلوكهم، وهو أمر خاطئ تماما. 

ويتكون سجل المتصفح الخاص بك من مواقع الويب التي قمت بزيارتها والنص الذي كتبته في نماذج الويب عند تسجيل الدخول إلى موقع ويب باستخدام عنوان بريد إلكتروني معين  في حين أن ملفات تعريف الارتباط هي ملفات مخزنة في جهاز الكمبيوتر أو المتصفح ، تحتوي على معلومات حول عاداتك على الإنترنت. 

وما لا يفعله التصفح الخفى هو منع أدوات التتبع من تحديد المستخدمين العاديين من تتبعك ومعرفة المواقع التى قمت بالدخول عليها، حيث في الواقع ، لا يزال بإمكان شركات الإنترنت الخاصة بك جمع البيانات التى قمت بزيارتها،  مثل خلال عنوان  IP الخاص بك ، أثناء التصفح المتخفي. 

ويمكن بعد ذلك مطابقة عنوان IP الخاص بك مع ما يسمى بـ "بصمات المتصفح" ، وهي المعلومات التي يتيحها جهاز الكمبيوتر الخاص بك لمواقع الويب بحيث يمكن عرضها بشكل صحيح ، مع مراعاة دقة الشاشة ونظام التشغيل والموقع واللغة. 

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