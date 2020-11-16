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تكنولوجيا

4 علامات مؤكدة لاختراق حسابك على انستجرام

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
4 علامات مؤكدة لاختراق
4 علامات مؤكدة لاختراق حسابك على انستجرام
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ندى على
يعد اختراق حساب انستجرام الخاص بك هو واحدا من أسواء السيناريوهات التى قد تواجهها يوما، حيث يعتبر حساب انستجرام هو من أكثر الحسابات خصوصية على الإطلاق حيث يتضمن الصور والفيديوهات الشخصية الخاصة بالمستخدمين، وكذلك المواقع التى يرتادونها والتى من الممكن أن يتم استخدامها بطريقة سيئة. 

وبحسب موقع Gizmodo فإن هناك عددا كبيرا من مستخدمى انستجرام قد يكونوا بالفعل مخترقين من قبل آخين ويتم التجسس عليهم واستخدام المحتوى الخاص بهم وتتبع مواقعهم ورسائلهم بدون علمهم الأمر الذى يشكل خطرا أكبر، وهناك بعض العلامات التى تؤكد اختراقك على إنستجرام. 


 1- تغيير البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب

وإذا قمت بفحص بريدك الإلكتروني وتلقيت رسالة من انستجرام تفيد بأن البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك قد تغير ، فقد تتمكن من التراجع عن التغيير، وإذا لم تتمكن من فعل ذلك ، فيجب القيام باللجوء إلى صفحة الدعم من انستجرام وبدء استرجاع الحساب مرة أخرى. 

 2- لم يعد بإمكانك الوصول إلى حسابك

عندما تحاول تسجيل الدخول من خلال كتابة كلمة السر ، حيث لا يمكنك الوصول إلى حسابك، حيث تظهر لك  إن كلمة مرورك غير صحيحة ، وفى هذه الحالة فإنها تعتبرعلامة على أن شخصًا ما قد وصل إلى حسابك وقام بتغيير كلمة المرور. 

3- ارسال تببيهات لك من انستجرام 

 وعند محاولة تسجيل دخول من منطقة أو من جهاز جديد ليس ملكك ، فإن انستجرام يرسل تنبيهًا إلى بريدك الإلكتروني لتوثيق النشاط المشبوه، وإذا اكتشفت ذلك في الوقت المناسب ، فيجب عليك تغيير المعلومات المرتبطة بحسابك خاصة كلمة المرور.

 4- حسابك يتابعك ويعجب بصور أشخاص لا تعرفهم

إذا كان حسابك يقوم بعدد من الأنشطة الغريبة ويتابع الكثير من الأشخاص الذين لا تعرفهم فمن المؤكد أن هناك شخص ما غيرك يمتلك الوصول إلى حسابك.

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