إنستجرام يتيح للمؤثرين كسب أموال أكثر من فيديوهات البث المباشر

فى أكبر خطوة له للتحول إلى التوسع فى مجال الإعلانات التجارية، أتاح موقع انستجرام Instagram عددا من الميزات التى تسهل على مستخدميه كسب الأموال، وتحقيق دخل للمزيد من المؤثرين، من خلال السماح لأكثر من 50 ألف مؤثر في جميع أنحاء العالم ببيع badges أو مايعرف بالشارات أثناء فيديوهات البث المباشر.





وبحسب موقع Engadget التقنى فإن badges أو الشارات هى خواص تتيح ميزات إضافية أثناء الفيديو المباشر على انستجرام ، وتتيح وتتيح لك إظهار الدعم للشركات والمبدعين أثناء الفيديوهات المباشرة.





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وتم تقديم شارات انستجرام للمرة الأولى فى شهر مايو الماضى، وهى وسيلة لإظهار للمعجبين لجعل أنفسهم أكثر وضوحًا أثناء فيديوهات البث المباشر، وعند منح المعجبين للمؤثرين والمشاهير على انستجرام عدد أكبر من الشارات يمنحهم انستجرام أموالا أكثر .





وعند قيام المؤثرين على انستجرام بالترويج لبعض الشركات والأعمال التجارية وكذلك المنتجات وتفاعل الجمهور معهم من خلال عدد كبير من الشارات يمنحهم فيسبوك مالا أكثر حسب المنتج أو المشروع الذى يتم الإعلان عنه ، والذى يصل ل 5000 آلاف دولار أمريكى لكل حساب.





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وعلى الرغم من جنى المؤثرين لنسبة اكبر من الأموال فإن انستجرام لن يقتطع من الشركات والمعلنين نسبا من الأرباح الخاصة بهم ليمنح المؤثرين، وإنما عليهم الاحتفاظ بنسبة أرباحهم بنسبة 100 % .



