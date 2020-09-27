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تكنولوجيا

طريقك للشهرة على إنستجرام .. 6 نصائح عليك اتباعها

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:49 ص
طريقك للشهرة على
طريقك للشهرة على انستجرام.. 6 نصائح عليك اتباعها
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ندى على
يتسارع العديد من الشباب والموهوبين للحصول على أكبر عدد من المتابعين على موقع انستجرام  Instagram  لنشر صورهم التى تبرز مواهبهم أو حتى الصور التى يقومون بالتقاطها لأنفسهم للحصول على الشهرة وبالتالى كسب المزيد من الأموال من خلال المتابعات، وبحسب موقع  Buffer التقنى فإنه يجب الالتزام بعدد من الطرق للحصول على أكبر عدد من المتابعين الدائمين على انستجرام. 

ويجب الحذر من شراء المتابعين على انستجرام حيث أن هؤلاء المتابعين ليسوا متابعين دائمين إذا لم يكن المحتوى جيد، وكذلك إذا كانت الصور  ضعيفة الجودة فى هذه الحالة سيقوم المتابعين بإلغاء المتابعة،ولذلك يجب عليك اتباع الآتى : 

1- نشر الصور باستمرار 

وبحسب خبراء التسويق المرئى فإن نشر الصور بشكل متكرر في انستجرام على مدار اليوم يزيد من المتابعين والإعجابات، ويجعلهم دائما متعلقين بصاحب الحساب حيث يكون جزءا من يومهم الطبيعى. 

2- تخصيص وقت مناسب لنشر الصور والفيديوهات 

ومن الأشياء المهمة جدا لبناء قاعدة متابعين كثر هى تخصيص عدد ساعات معينة مع المتابعين لنشر الصور والفيديوهات، وكذلك النشر في أوقات مناسبة، و يجب أن تكون التعليقات مناسبة لمحتوى الصورة وليست بعيدة عنها.

3- التنوع في نشر المحتوى 

ويجب التنوع في استخدام أدوات نشر المحتوى في انستجرام، حيث إلى جانب نشر الصور يجب نشر عدد من الفيديوهات بالإضافة إلى قصص انستجرام، ويعتقد 57 % من الخبراء أن استخدام  قصص انستجرام تزيد من المتابعين بشكل أكبر من نشر الصور. 

4- ادرس استخدام الهاشتاج 

ويعتبر الهاشتاج من أهم الأشياء التى يجب وضعها بطريقة صحيحة عند نشر الصور والفيديوهات على انستجرام، ويجب قراءة ومشاهدة الفيديوهات لمعرفة كيفية وضع الهاشتاج بصورة صحيحة للحصول على أكبر عدد من المتابعين. 

5- تعاون مع الآخرين 

وتعتبر شركات الدعايا من أفضل طرق التسويق لحسابك وزيادة متابعينك خاصة إذا كانت لديك موهبة تريد نشرها بين أكبر عدد ممكن من الأشخاص. 

6- استخدام التحليلات 

ويعتبر استخدام التحليلات لحسابك على انستجرام  مثل Instagram Insights من أهم الأشياء التى تساعدك على معرفة جمهورك والبيانات التى توضح لك الصور والمنشورات التى تم الإعجاب بها أكثر من غيرها، وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الجيدة للحصول على متابعين بطرق علمية. 
 
 

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