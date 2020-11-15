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تكنولوجيا

3 علامات في تطبيق Gmail تؤكد اختراق بياناتك

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
3 علامات فى تطبيق
3 علامات فى تطبيق Gmail تؤكد أنك مخترق
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ندى على
أصبحت خصوصية مواقع البريد الإلكتروني مصدر قلق متزايد كل يوم لدى العديد من المستخدمين، لأنها مرتبطة بشكل أساسي بالمعلومات الشخصية، مثل معلومات بطاقات الائتمان والعناوين الشخصية وأرقام الهواتف، حيث يجب التأكد من أنك الشخص الوحيد الذي لديه حق الوصول إلى حسابك الخاص على موقع البريد الإلكترونى. 

ومع ازدياد عمليات الاختراق التى تحدث طوال الوقت خاصة على مستخدمى تطبيق Gmail الذى يستخدمه الملايين، يعد من المهم معرفة الحالة الأمنية لحسابك على Gmail حيث يواجه كثير من المستخدمين مشكلة أنهم قد يكونوا مختقين فى بعض الأحيان دون علم منهم. 


وبحسب موقع wikiHow فإن هناك عدد من العلامات التى يمكن لمستخدمى Gmail معرفة إذا كانوا مخترقين ومنها :

1- استقبال الكثير من الإيميلات الغريبة
 
ويتفاجأ الكثير من المستخدمين أن لديهم عشرات من الإيميلات فى الرسائل الواردة، والتى تحتوى على عدد كبير من الروابط، والتى فى الغالب ما تكون ايميلات ضارة بمجرد الخول عليها يتعرض المستخدم للاختراق. 

2- عدم استطاعة الدخول إلى حسابك رغم كتابة كلمة السر 

وقد يتم اختراق العديد من المستخدمين دون علمهم، وللتأكد من ذلك يجب الدخول على الحساب وكتابة السر صحيحة، وإذا لم يتم الدخول لمرات متكررة فإن هذا الأمر يعتبر مؤشر للاختراق. 

3- تغير فى نشاط الإيميلات  

وأحيانا عند تلقى عدد كبير من الرسائل تصبح أسهل طريقة هى حفظ الرسائل أو الإيميلات ووضعها فى قائمة القراء لاحقا حتى تحين الفرصة، وعند وجود تغير فى هذا النشاط، بحيث اكتشاف أن معظم الإيميلات قد تمت قرائتها ففى هذه الحالة قد يكون الحساب مخترق.   

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