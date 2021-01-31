بالصور.. كيف تمنع "فيسبوك" من تتبع نشاطك على الإنترنت؟

تعرضت شركة فيسبوك Facebook ، مؤخرا لإنتقادت شديدة بسبب وصول النظام الأساسي للشبكة الاجتماعية إلى الكثير من بيانات المستخدم أكثر مما تحتاجه وظائفها الأساسية، حيث تبدأ عملاقة التواصل الاجتماعي بتعقب بيانات ونشاطتك عبر الإنترنت بمجرد إنشاء أي مستخدم حسابا على منصتها.





فيسبوك بتتبع أنشطتك أو بياناتك اليومية، حيث يمكنك إيقاف تشغيل معظم أذونات فيسبوك غير المطلوبة حتي يعمل بشكل صحيح، ستحتاج فقط إلى زيارة قسم الإعدادات في تطبيقات على هاتفك ومن خيار الإشعارات أذونات قم بإيقاف الأذونات الغير ضرورية. وحسبما ذكر موقع "indian express"، هناك عدة طرق لإيقاف السماح لموقعبتتبع أنشطتك أو بياناتك اليومية، حيث يمكنك إيقاف تشغيل معظم أذونات فيسبوك غير المطلوبة حتي يعمل بشكل صحيح، ستحتاج فقط إلى زيارة قسم الإعدادات في تطبيقات على هاتفك ومن خيار الإشعارات أذونات قم بإيقاف الأذونات الغير ضرورية.









كيف تمنع موقع فيسبوك من تتبع نشاطك على الإنترنت بـ هواتف أندرويد:





الخطوة الأولى: افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك الأندرويد، ثم انقر على الثلاث خطوط الأفقية أعلى يمين الشاشة.









الخطوة الثانية: مرر لأسفل وانقر على خيار الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy.









الخطوة الثالثة: اضغط على الإعدادات settings>ثم مرر للوصول إلى خيار النشاط خارج الفيسبوك off-Facebook Activity، من هذه الصفحة ستظهر لك التطبيقات أو المواقع التي قمت بزيارتها وتشارك بيانات المستخدم مع فيسبوك، انقر على النقاط الثلاثة الرأسية لمعرفة المعلومات التي يجمعها كل تطبيق عنك.









الخطوة الرابعة: انقر على خيار محو السجل، حيث سيقوم هذا الخيار بحذف جميع البيانات التي جمعها فيسبوك عنك.





الخطوة الخامسة: ولمنع فيسبوك من جمع بياناتك مرة أخرى، انقر على المزيد من الخيارات More options، ثم إدارة النشاط المستقبلي Manage Future Activity.









الخطوة السادسة: اضغط مرة اخرى على خيار إدارة النشاط المستقبلي، واضغط على إيقاف Off-Facebook Activity.