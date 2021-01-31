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تكنولوجيا

بخطوات بسيطة.. كيف تحافظ على باقة الإنترنت من فيسبوك .. صور

الأحد 31/يناير/2021 - 12:01 ص
كيف تحافظ على باقة
كيف تحافظ على باقة الإنترنت من فيسبوك؟
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ندى على
يعتبر موقع فيسبوك Facebook من أكثر المواقع استخداما حيث تشهد تفاعلا كبيرا من ضمن كل مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يقضى ملايين المستخدمين ما بين تصفح الجديد من صور وفيديوهات الأمر الذى يستهلك الكثير من باقات الإنترنت المحدودة لدى المستخدمين. 

وبحسب موقع MakeUseOf فإن تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا فى فيسبوك بالوسائط وعرض صور عالية الجودة افتراضيًا، سببا أساسيا فى نفاد باقة الإنترنت لمعظم مستخدمى هواتف الآيفون و الأندرويد التى تدعم تشغيل الفيديو بجودة عالية جدا مما يمثل على باقة الإنترنت، ولكن يمكن التقليل من هذه المشكلة لملايين المستخدمين من خلال عدد من الخطوات : 


كيفية الحد من استخدام بيانات فيسبوك على هواتف الأندرويد  

 افتح تطبيق فيسبوك  Facebook واضغط على أيقونة القائمة الخطوط الأفقية الثلاثة في أعلى اليمين في صفحة القائمة ، واضغط فوق الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy ، ثم في القائمة المنسدلة الناتجة ، واضغط فوق توفير البيانات Data Saver . 

تأكد من أن شريط تمرير توفير البيانات Data Saver في وضع التشغيل، حي يمكنك أيضًا اختيار إيقاف تشغيل توفير البيانات دائمًا على شبكة Wi-Fi، و يتيح ذلك الحصول على صور عالية الجودة ويتيح التشغيل التلقائي عندما تكون متصلًا بشبكة Wi-Fi واى فاى فقط ، ولكنه يعيد تشغيل توفير البيانات تلقائيًا عند التبديل إلى بيانات الهاتف .

كيفية الحد من استخدام بيانات فيسبوك على هواتف آيفون 

أولًا  اضغط على أيقونة القائمة الخطوط الأفقية الثلاثة في أسفل اليمين،  في صفحة القائمة ، اضغط فوق الإعدادات والخصوصية ، ثم في القائمة المنسدلة الناتجة ، اضغط فوق الإعدادات. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم الوسائط وجهات الاتصال ، وانقر فوق مقاطع الفيديو والصور.

ضمن إعدادات الفيديو ، اضغط فوق التشغيل التلقائي واختر على اتصالات Wi-Fi فقط، إذا كنت ستحمّل صورًا أو مقاطع فيديو أثناء استخدام بيانات الهاتف . 


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