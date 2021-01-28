بعد الولايات المتحدة.. فيسبوك تطلق خدمتها الإخبارية Facebook News في دولة جديدة

أطلقت شركة فيسبوك الأمريكية، خدمتها الأخبارية Facebook News في أول سوق لها خارج الولايات المتحدة، ويمكن لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد و iOS، في المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم استخدام خدمة الأخبار التابعة للشبكة الاجتماعية.





وسيتم إطلاق بوابة الأخبار Facebook News في المملكة المتحدة بمحتوى من مئات المؤسسات الإعلامية المحلية والوطنية بما في ذلك: Channel 4 News و Daily Mail Group و DC Thomson و Financial Times و Sky News و Telegraph Media Group إلى جانب Conde Nast و Hearst و The Economist و Guardian Media Group.









وذلك إلى جانب مئات من مواقع الأخبار المحلية من Archant و Iliffe و JPI Media و Midlands News Association و Reach، وغيرها في قائمة الشركاء السابقة التي أضافتها شركة فيسبوك العام الماضي، وفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني.





وكما هو الحال في الإصدار الأمريكي، سيتم تزويد المستخدمين بقائمة بأهم الأخبار المنسقة والمحدثة بشكل يومي من مئات المنشورات الوطنية والمحلية، داخل قسما مخصصا داخل تطبيق فيسبوك يحمل اسم Facebook News.





وستقدم علامة التبويب "الأخبار" في المملكة المتحدة ستقدم مزيجا من أهم الأخبار المخصصة والمنسقة، وسيعرض "فيسبوك" عادة العناوين الرئيسية للقصص الإخبارية، وتوجيه القرّاء نحو التقارير الأصلية و"الموثوقة"، وستوصي الخدمة بمواضيع ومقالات جديدة بناء على ما يختار الأشخاص قراءته.





ويشار إلى أن خدمة الأخبارية Facebook News، في الولايات المتحدة في شهر يونيو الماضي، وتخطط شركة "فيسبوك" لإضافة المزيد من مزودي الأخبار الرئيسيين في المستقبل، وتوسيع خدمة "الأخبار" في المزيد من الدول، من بينها ألمانيا وفرنسا والهند والبرازيل خلال العام القادم.





الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك ستدفع للناشرين مقابل المشاركة المحتوي، ولكن لم تحدد عملاقة التواصل الاجتماعي المبلغ الذي من المتوقع دفعه كجزء من المخطط، لكن من المتوقع أن يحصل بعض الناشرين على ملايين الدولارات سنويا من الخدمة.