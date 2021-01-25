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حوادث

نشرت الواقعة على فيسبوك .. ضبط مدرس تحرش بطالبة في الفيوم

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:23 م
ضبط مدرس تحرش بطالبة
ضبط مدرس تحرش بطالبة في الفيوم
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو لإحدى الطالبات "تروى خلاله كيفية قيام أحد المدرسين بالتحرش بها ".

بالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم  والذى تتهم فيه ( طالبة ، مقيمة بدائرة المركز ) (مدرس ، مقيم بذات دائرة المركز) بالتحرش بها أثناء تلقيها درس بمنزل المذكور.

 عقب تقنين الإجراءات وبإستدعاء المشكو فى حقه وسؤاله أنكر ما نسب إليه من إتهام ، وعلل ذلك لتوبيخه لها لضعف مستواها الدراسى ، كما أضاف بأن الشاكية قررت أن الواقعة يوم الجمعة فى حين أنها حضرت اليوم الثانى لتلقى الدرس يوم السبت بمنزله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وعرض المتهم المشار إليه على النيابة العامة.

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