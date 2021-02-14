بعد طول انتظار.. جوجل تطلق تحديثا جديدا ليوتيوب على آيفون وآيباد

أطلقت شركة Google جوجل، تحديثا لتطبيق يوتيوب لأنظمة تشغيل iOS لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، وذلك بعد طول انتظار من المستخدمين، حيث يعد التحديث هو الأول منذ شهر ديسمبر العام الماضى 2020.





وبحسب موقع The Verge فإن التحديث الذى قامت جوجل بإطلاقه لمستخدمى آيفون وآيباد على يوتيوب يعالج الأخطاء الموجودة على التطبيق كما يشتمل على عدد من التحسينات المهمة للمستخدمين.





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ونفت جوجل أن يكون تأخير إطلاق التحديث سببه الخوف من ملصقات الخصوصية التى تضعها شركة آبل والتي توضح بالتفصيل المعلومات التي تجمعها التطبيقات الموجودة على هواتف آيفون عن المستخدمين.





وأكدت جوجل أنها عادة تقوم بإطلاق التحديثات لتطبيقاتها المختلفة عندما تكون هذه التحديثات جاهزة ومتاحة للمستخدمين، وليس بسبب الملصقات الخاصة بسياسة آبل الجديدة .





وسيرى مستخدمو آيفون وآيباد قوائم صفحات التطبيقات التي تتضمن تفاصيل خصوصية التطبيق الجديدة، حيث تمثل هذه التصنيفات الحد الأقصى من فئات البيانات التي يمكن جمعها إذا كنت تستخدم كل ميزة متاحة وخدمة في التطبيق.



