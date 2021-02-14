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تكنولوجيا

جوجل تطلق 100 لعبة بمنصة Stadia هذا العام.. تفاصيل

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:00 م
إستاديا Stadia
إستاديا Stadia
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شيماء عبد المنعم
تستعد شركة جوجل لإضافة أكثر من 100 لعبة إلى خدمة الألعاب السحابية الخاصة بها ستاديا Stadia، خلال العام الجاري 2021، بما في ذلك إطلاق لعبة FIFA 21 في 17 مارس المقبل، ولعبة Judgment في 23 أبريل القادم.


وبحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني، سلط فريق "ستاديا" الضوء على تسع ألعاب قادمة إلى منصة الألعاب السحابية في الأشهر القليلة القادمة، بما في ذلك FIFA 21 في 17 مارس وJudgment في 23 أبريل.




وستتوفر أيضا من بين ألعاب الحركة لعبة Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition وShantae: Risky’s Revenge في 23 فبراير الجاري.


وتعد لعبة Shantae: Risky’s Revenge، نسخة معاد تصميمها من الإصدار الأصلي لعام 2010 من Nintendo DSi، وظهرت نسخة Director's Cut مع الميزات المحسنة لأول مرة لنظام التشغيل ويندوز في عام 2014، وبينما تعد لعبة Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition أول لعبة مغامرة للرقص الشرقي من Shantae.


وتصل منصة ألعاب جوجل ثلاث ألعاب أخرى في شهر مارس المقبل، ففي 2 مارس ستحصل منصة إستاديا على لعبة Came from Space and Ate Our Brains، وهي لعبة إطلاق نار تدور حول محاربة الكائنات الفضائية التي تغزو الأرض، ويمكن مع ما يصل إلى أربعة لاعبين.


بينما سيتم إطلاق لعبة Kaze and the Wild Masks، في 26 مارس وهي لعبة التمرير الجانبي التي تتميز بعناصر المنصات الكلاسيكية من التسعينيات ورسومات فن البكسل ذات المظهر الحديث، بينما سيتم إطلاق لعبة FIFA 21 من EA في 17 مارس أيضًا.


ويأتي إعلان إستاديا Stadia، بعد فترة من إغلاق جوجل لاستوديوهات ألعاب منصاتها السحابية الداخلية في مونتريال ولوس أنجلوس بسبب قرار الشركة بالابتعاد عن تطوير ألعاب الطرف الأول.
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