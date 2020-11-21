جوجل تتيح خدمة ألعاب Stadia لمستخدمي آيفون بهذه الطريقة

إستاديا Stadia "، لنظام التشغيل iOS قريبا، ولكن ليس في شكل تطبيق مستقل على متجر آب ستور App Store، لكنها ستتيح جوجل المنصة في شكل تطبيق ويب تقدمي (PWA). أعلنت شركة جوجل Google، عن إتاحة خدمة بث الألعاب السحابية التابعة لها ""، لنظام التشغيل iOS قريبا، ولكن ليس في شكل تطبيق مستقل على متجر آب ستور App Store، لكنها ستتيح جوجل المنصة في شكل تطبيق ويب تقدمي (PWA).









وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتيح الويب (PWA) للمطورين تقديم تجربة تشبه التطبيق من خلال موقع ويب، وباستخدام تطبيق الويب ستجلب جوجل خدمة ألعاب "إستاديا Stadia" إلى نظام التشغيل iOS، لتتجاوز بذلك قواعد متجر تطبيقات أبل Apple.









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ولم تكشف جوجل عن موعد إطلاق تطبيق الويب التقدمي لنظام iOS، من "إستاديا" لكنها أكدت أن الاختبار العام سيبدأ خلال الأسابيع القادمة، والذي يأتي تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لإطلاق المنصة.









وأشارت جوجل إلى أن تطبيق الويب التقدمي (PWA)، سيعمل عبر متصفح "سفاري Safari"، وهو تطبيق المتصفح الافتراضي لهواتف آيفون والتابع لشركة أبل.









يشار إلى أن شركتي مايكروسوفت Microsoft، وإنفيديا NVIDIA، تحاولان أيضًا تخطي قيود أبل الخاصة بمتجر التطبيقات "آب ستور App Store"، بعد أن أعلنت عملاقة التقنية الأمريكية سياساتها الخاصة بخدمات بث الألعاب، وأنها لن تسمح لمثل للشركات بتقديم مثل هذا النوع من الخدمات عبر متجر تطبيقات آيفون وآيباد.









يذكر أن منصة "إستاديا Stadia"، هي خدمة ألعاب سحابية مملوكة لشركة جوجل، وتوفر المنصة ألعاب أسرع وأكثر استجابة مقارنة بأجهزة الألعاب التقليدية أو الحاسب الشخصي، وأطلقت الشركة الأمريكية الخدمة في 14 دولة حول العالم من بينها: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة.









ومن بين الهواتف التي تدعم خدمة الألعاب إستاديا هى: OnePlus 5 وOnePlus 5T وOnePlus 6 وOnePlus 6T، وكذلك OnePlus 7 وOnePlus 7 Pro وOnePlus 7 5G وOnePlus 7T وOnePlus 7T Pro وOnePlus 7T Pro 5G.











مؤخرا، أعلنت شركة جوجل عن ميزة جديدة تسمى "نشر الحالة State Share"، وهي ميزة جديدة لخدمة إستاديا تسمح للاعبين بنشر المرحلة التي وصلوا إليها في اللعبة مع المشاهدين أو المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام.