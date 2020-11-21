لرسم شخصيتك الكارتونية المفضلة.. جوجل تتيح تطبيق Chimera Painter لجميع هواتف أندرويد

أعلنت شركة جوجل Google ، منذ أيام، عن تطبيق Chimera Painter المخصص لمطورى الألعاب وأتاحته كذلك لجميع المستخدمين، حيث سيتمكن كل المستخدمين فى جوجل ولمستخدمى هواتف أندرويد إنشاء شخصياتهم الكارتونية و الكاريكاتورية، عن طريق استخدام الأدوات التى تحتوى على العديد من الشخصيات والألوان المختلفة وغيرها.





وبحسب موقع Android Police فإن التطبيق يعرض عددا من الأدوات التى تصور أجزاء مختلفة من الجسم ، مثل الرأس والفم والأذنين والجذع والقرون والأجنحة والذيل والمخالب وغيها من مكونات الشخصية الكارتونية، حيث يمكن للمستخدمين استعمال أداة فرشاة الرسم لضبط الوحوش حسب الشخصية التى يريدونها، ثم الضغط على زر التحويل لمساعدتهم من قبل التطبيق.









ويحتوى التطبيق على عدد من آليات التعلم التى تحتوى على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، والتى تساعد المستخدمين على تحميل تصميمات الشخصيات التخطيطية الخاصة بهم في برنامج فوتوشوب Photoshop. حيث يمكن تحميل مخطط الشخصية التى يريدون رسمها، بالإضافة إلى الألوان الضرورية لرسمها.





وبدون تحميل تطبيق Chimera Painter يمكن للمستخدمين الدخول عليه من خلال الويب، وستتاح لهم كل الأدوات أيضا الموجدة فى التطبيق، حيث تقول جوجل إنه يمكن استخدام التصميمات في لعبة البطاقات رقمية التى تدور حول مفهوم الجمع بين الوحوش المختلفة ، بالاعتماد على الأدوات التى تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.





ومنذ فترة أتاحت شركة جوجل لمستخدميها اللعب عن طريق إحضار ديناصورات عملاقة على شكل 3D ومن خلال تقنية الواقع المعزز، بحيث تظهر كأنها ديناصورات حقيقية في المنزل، حيث وفرتها لمستخدمي هواتف أندرويد تجربة اللعب مع الديناصورات خاصة للأطفال بدءا من خمس سنوات لتجربة مشاهدة حية مع الديناصورات والتعرف عليها.





ومن خلال البحث على محرك جوجل وكتابة الديناصورات ستظهر الديناصورات العملاقة للمستخدمين، كما تتيح جوجل أكثر من 10 ديناصورات للمستخدمين، من عالم الجوراسي بشكل ثلاثى الأبعاد .





وكانت جوجل قد أطلقت رسميا خدمتها الجديدة للرسائل RCS على جميع هواتف الأندرويد، وذلك بعد الإعلان عنها لأول مرة عام 2018، ويعد إطلاق رسائل RCS مرحلة جديدة كليا للانتقال من رسائل SMS إلى رسائل أكثر تطورا تحتوى على عدد كبير من الميزات، تستطيع بها جوجل منافسة تطبيقات الرسائل الأخرى.



