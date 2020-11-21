ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لرسم شخصيتك الكارتونية المفضلة.. جوجل تتيح تطبيق Chimera Painter لجميع هواتف أندرويد

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:11 ص
جوجل تتيح تطبيق Chimera
جوجل تتيح تطبيق Chimera Painter لجميع هواتف أندرويد
Advertisements
ندى على
أعلنت شركة جوجل Google ، منذ أيام، عن تطبيق Chimera Painter المخصص لمطورى الألعاب وأتاحته كذلك لجميع المستخدمين، حيث سيتمكن كل المستخدمين فى جوجل ولمستخدمى هواتف أندرويد إنشاء شخصياتهم الكارتونية و الكاريكاتورية، عن طريق استخدام الأدوات التى تحتوى على العديد من الشخصيات والألوان المختلفة وغيرها. 

وبحسب موقع Android Police فإن التطبيق يعرض عددا من الأدوات التى تصور أجزاء مختلفة من الجسم ، مثل الرأس والفم والأذنين والجذع والقرون والأجنحة والذيل والمخالب وغيها من مكونات الشخصية الكارتونية، حيث  يمكن للمستخدمين استعمال أداة فرشاة الرسم لضبط الوحوش حسب الشخصية التى يريدونها،  ثم الضغط على زر التحويل لمساعدتهم من قبل التطبيق. 


ويحتوى التطبيق على عدد من آليات التعلم التى تحتوى على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، والتى تساعد المستخدمين على  تحميل تصميمات الشخصيات التخطيطية الخاصة بهم  في برنامج فوتوشوب Photoshop. حيث يمكن تحميل مخطط الشخصية التى يريدون رسمها، بالإضافة إلى الألوان الضرورية لرسمها. 

وبدون تحميل تطبيق Chimera Painter يمكن للمستخدمين الدخول عليه من خلال الويب، وستتاح لهم كل الأدوات أيضا الموجدة فى التطبيق، حيث تقول جوجل إنه يمكن استخدام التصميمات في لعبة البطاقات رقمية التى تدور حول مفهوم الجمع بين الوحوش المختلفة ، بالاعتماد على الأدوات التى تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.  

ومنذ فترة  أتاحت شركة جوجل لمستخدميها اللعب عن طريق إحضار ديناصورات عملاقة على شكل 3D ومن خلال تقنية الواقع المعزز، بحيث تظهر كأنها ديناصورات حقيقية في المنزل، حيث وفرتها لمستخدمي  هواتف أندرويد تجربة اللعب مع الديناصورات خاصة للأطفال بدءا من خمس سنوات لتجربة مشاهدة حية مع  الديناصورات والتعرف عليها.

ومن خلال البحث على محرك جوجل وكتابة الديناصورات ستظهر الديناصورات العملاقة للمستخدمين، كما تتيح جوجل أكثر من 10 ديناصورات للمستخدمين، من عالم الجوراسي بشكل ثلاثى الأبعاد . 

وكانت جوجل قد أطلقت رسميا خدمتها الجديدة للرسائل RCS على جميع هواتف الأندرويد، وذلك بعد الإعلان عنها لأول مرة عام 2018، ويعد إطلاق رسائل RCS مرحلة جديدة كليا للانتقال من رسائل SMS إلى رسائل أكثر تطورا تحتوى على عدد كبير من الميزات، تستطيع بها جوجل منافسة تطبيقات الرسائل الأخرى. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

آبل تعلنها رسميا.. غدا تحميل iOS 14 و WatchOS 7 لمستخدميها حول العالم

أسهل طريقة لعمل سكرين شوت على آيفون

حيرت الكثيرين.. كيفية تسجيل الخروج من جوجل درايف

لجميع هواتف أندرويد.. جوجل تطرح الإصدار المخفف من Gmail Go على متجر بلاي

لحمايتك من الاختراق.. أفضل تطبيقات لحجب الروابط والإعلانات الضارة

منها قراءة الصور.. جوجل تطلق ميزات جديدة لتحسين البحث

ترشيحاتنا

قبل انتهاء ولايته.. ترامب يسعى لإنهاء حق الجنسية المكتسب عن طريق الولادة

سيدة المطر.. التضامن تتفق مع الجيزة لـ توفير وحدة سكنية لها ومساعدة مالية

كورونا يقتل أسرة كاملة.. شاهد صور لـ3 توابيت متجاورة تهز العالم

شاهد.. ماذا فعلت ملاكمة محترفة بـ لص حاول سرقة هاتفها

صاحبة المصحف.. عجوز تفترش أرض الشارع في عز البرد.. فيديو

أخبار الرياضة | ماجد سامي يرحل عن دجلة .. كواليس محاولة الترجي إفساد صفقة بن عمر مع بيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يقتل أسرة كاملة.. شاهد صور لـ3 توابيت متجاورة تهز العالم

بعد وفاته بأزمة قلبية.. مذيع شهير متهم بالتسبب قي قتل أحد ضيوفه

بسبب الكمامة.. مقتل روسي طعنًا في مشاجرة بأتوبيس