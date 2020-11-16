جوجل تطلق تحديثا جديدا لكاميرا هواتفها Google Pixel القديمة

أصدرت شركة جوجل تحديثا جديدا لكاميرا هواتفها Google Pixel الأقدم، وهو تحديث Google Camera 8.1 للكاميرا الذى يأتى بعدد من الميزات الجديد التى تساعد على تقديم دقة عالية لكاميرات وتنظيم عملية السطوع والضوء بالنسبة لكاميرات هواتف بيكسل القديمة، حيث من المتوقع أن تقوم الشركة بإصداره تدريجيا لكل هواتفها القديمة خلال الأيام القادمة.





وبحسب موقع XDA Developers فإن جوجل أطلقت تحديث Google Camera 8.1 لأول مرة مع هواتف Pixel 5 و Pixel 4a 5G فى شهر سبتمبر الماضى، حيث يشمل التحديث عدد من الميزات منها Night Sight أو الوضع الراسى، و Cinematic pan ، بالإضافة إلى تبديل سريع للزوم ، وتبديل وصول سريع إلى أوضاع الفيديو.









وحتى الآن بالنسبة لهواتف بيكسل القديمة فإن تحديث 8.0 Google Camera هو المتاح لها، حيث تعمل الشركة على إطلاقه بشكل تدريجى للهواتف حيث سيحصل مستخدمو هذه الهواتف على التحديث الجديد خلال أيام معدودة، حيث بدأ إطلاقه على متجر جوجل بلاى بالفعل لبعض الهواتف.





وأكد عدد من مستخدمى هواتف Pixel 4 XL على موقع تويتر بدء التشغيل وحصولهم على ميزات تعرض لخاصية UI و Cinematic Pan الجديدة، ولكن ليس من المعروف حتى الآن إذا كان التحديث يتضمن جميع الميزات الجديدة التي تم تقديمها مع Pixel 5 .





وكانت أعلنت شركة جوجل يوم الأربعاء الماضي، عن إضافة بعض التغييرات على خدمة "صور جوجل"، حيث ستتوقف عن تقديم سعة التخزين المجانية غير المحدودة لخدمة Google Photos للصور عالية الجودة بدءًا من أول يونيو 2021.



