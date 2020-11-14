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تكنولوجيا

نوكيا تطلق إصداراتها الكلاسيكية Nokia 6300 4G و 8000 4G.. فيديو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:03 ص
نوكيا تطلق إصداراتها
نوكيا تطلق إصداراتها الكلاسيكية Nokia 6300 4G و 8000 4G
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شيماء عبد المنعم
أعادت شركة HMD، إحياء 2 من هواتف نوكيا الكلاسيكية المعروفة باسم Nokia 6300 4G و Nokia 8000 4G، وتعمل بنظام التشغيل KaiOS الذي يأتي مع الكثير من التطبيقات المفيدة مثل واتسابوخرائط جوجل والمساعد الرقمي الذكي.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف نوكيا 6300 4G ، بتصميمه القديم تقريبًا الذي تم إطلاق إصداره القديم في عام 2006، بينما لا يأتي الهاتف الأخر Nokia 8000 4G مع لوحة المفاتيح المنزلقة التي كانت تأتي في أجهزة السلسلة السابقة 8000.


مواصفات وسعر هاتف Nokia 6300 4G

يأتي هاتف Nokia 6300 4G، بشاشة من نوع LCD، بقياس 2.4 بوصة، وبدقة 320 × 240 بكسل، مع هيكل مصنوع من البلاستيك إلى جانب كاميرا VGA واحدة على ظهر الهاتف.

Nokia 6300 4G and Nokia 8000 4G

ويعمل هاتف Nokia 6300 4G، بمعالج من نوع Snapdragon 210، مع ذاكرة خزين داخلية بسعة 4 جيجابايت، قابلة للتوسعة ببطاقات الذاكرة الخارجية microSD .

ويحتوي هاتف Nokia 6300 4G، على بطارية قبلة للإزالة بقوة 1500 مللى أمبير في الساعة، ويتم شحنها عبر منفذ microUSB، وتقول شركة نوكيا أن بطارية الهاتف تستمر في العمل لمدة تصل إلى 25 يومًا في وضع الاستعداد مع تمكين 4G، وتشمل الإضافات الأخرى بالجاز مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم وجهاز استقبال راديو FM ووظيفة نقطة اتصال Wi-Fi.

Nokia 6300 4G and Nokia 8000 4G

ويتوفر هاتف Nokia 6300 4G، بلونين الأسود والأبيض والأخضر السماوي، ويمكنك الحصول عليه بسعر يساوي 58 دولار أمريكي أي ما يعادل 907 جنيهات مصرية.

مواصفات وسعر Nokia 8000 4G

يضم هاتف Nokia 8000 4G، شاشة بياس 2.8 بوصة، وبدقة 320 × 240 بكسل، مع كامير خلفية آحادي بدقة 2 ميجابيكسل، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من نوع Snapdragon 210، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 512 ميجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت قابة للتوعة.

ويتم شحن هاتف Nokia 8000 4G، عن طريق منفذ microUSB، ويحتوي على بطارية بسعة 1500 مللى أمبير، ويتوفر الهاتف باللونين الأبيض والأزرق، وهو متاح للبيع بسعر يعادل 93 دولار (أي ما يعادل  1454 جنيها مصريا(.
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