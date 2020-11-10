نوكيا تعيد أسطورة Nokia N95 من جديد..فيديو

قررت شركة HMD الفنلندية، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة نوكيا، العودة إلى الماضى، مرة أخرى وإحياء أسطورة واحد من أشهر الهواتف المحمولة فى العالم، وهو هاتف Nokia N95 الذى صدر للمرة الأولى فى عام 2007، وذلك بتجديده وتطويره بعدد من التقنيات وإعادة إصداره مرة أخرى للأسواق.





وبحسب موقع GSMArena شركة نوكيا كشفت عن هاتف Nokia N95 المعاد تطويره، حيث تم إضافة عدد من الكاميرات ذات الدقة العالية بمستشعرات عريضة وفائقة الاتساع ، مع فلاش LED قوى، مع مكبر صوت لإصدار صوت نقى وقوى.

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وعملت الشركة على تمكين هاتف Nokia N95 ليستطيع تشغيل مكالمات فيديو عالية الدقة، وتعمل نوكيا على ادخال وتجربة الكثير من التقنيات المختلفة، لتستطيع طرحه باللأسواق فى الفترة القادمة، ليكون قادرا على منافسة الهواتف الأخرى، حيث تعتقد الشركة أن له أفضلية عند طرحه بين المستخدمين بسبب ما يحمله من الذكريات حيث يعتبر من الهواتف الكلاسيكية.





ومنذ استحواذها على علامة نوكيا التجارية ، قامت شركة HMD بإحياء العديد من الكلاسيكيات من السنوات القليلة الماضية، بدءا من هواتف من Nokia 3310 فى عام 2017 إلى Nokia 8110 4G و Nokia 6300 4G القادم و Nokia 8000 4G ، حيث تراهن الشركة تراهن على الحنين إلى الماضي، بالعودة إلى عام 2007 ، حيث كان من الصعب العثور على هاتف ذكي أكثر قدرة من Nokia N95 يستطيع إحضار تلك الذكريات مرة أخرى.





كما تستعد شركة نوكيا لإعادة إحياء سلسلة هواتفها الأكثر شهرة والتي تسمى Nokia 6300 و8000، والتي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين، لذا ترغب HMD بإعادة إحياءها، ويعد هاتف Nokia 6300، أحد الطرازين اللذين سيعاد إحيائهم والذي يعد أكثر شهرة بفضل تصميمه المعدني القوي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويأتي هذا التصميم الكلاسيكي المميز مع لوحة المفاتيح.



