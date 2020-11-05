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تكنولوجيا

مفاجأة لأصحاب هواتف نوكيا.. تحديث جديد في الطريق

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
مفاجأة لأصحاب هواتف
مفاجأة لأصحاب هواتف نوكيا.. تحديث جديد فى الطريق
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة HMD Global المالكة لعلامة نوكيا الفنلندية العريقة، طرحها تحديث أندرويد الجديد Android 11 لهواتفها الذكية بشكل تدريجي، على أن يكون أول جهازين هما Nokia 8.3 5G و Nokia 5.3، وقبل نهاية شهر ديسمبر سيتم تحدث هاتفين آخرين.

وبحسب صحيفة "الهند اليوم"، جاء ذلك عقب إعلان جوجل إطلاق Android 11 لعدد قليل من الهواتف الذكية، فكانت نوكيا من الشركات التى ستحصل على التحديث بعد سلسلة Pixel الخاصة بجوجل، كما حصلت أيضًا كل من Oppo, Xiaomi, Realme, OnePlus.

ويبدو أن نوكيا سنظل محافظة على مد أجهزتها بأحدث الأنظمة والتحسينات على مدار عامين أو ثلاثة لكل هواتفها، حيث دشنت ذلك فعليًا منذ منذ عودتها للمنافسة من جديد عقب شراكتها HMD Global مع جوجل.

اعتمدت الفكرة الرئيسية لشركة HMD Global على تزويد هواتفها بأحدث التحديثات لضمان أفضل أداء وحماية للهاتف، وهي ميزة قوية جدًا تجعل نوكيا محط إهتمام الكثيرين، ومن أبرز التحديثات التى تشمل الكاميرات والمعالج.

وللعلم فشركة HMD Global تحتاج للتركيز على إنتاج هواتف ذكية أفضل و أقوى من الحالية، من خلال ضخ مواصفات أقوي، لمنافسة علامات أخرى توفر هواتف أكثر جاهزية بسعر أقل من التسعير الحالى.

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