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تكنولوجيا

صافرات إنذار لارتداء الكمامة.. نوكيا تطور نظاما للكشف عن مصابى كورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:03 م
نوكيا تطور نظاما
نوكيا تطور نظاما للكشف عن مصابى كورونا
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ندى على
أعلنت شركة نوكيا Nokia، عن تطوير نظام آلى يستخدم الكاميرات الحرارية بتقنية تحليل الفيديو فى الوقت الحالى، حيث يستطيع النظام أن يحدد ما إذا كان الشخص مصاب بفيروس كورنا كوفيد -19 ، أم لا ، كما يستطيع النظام تحديد ما اذا كان الشخص يرتدى كمامة طبية ، وذلك لحماية موظفى الشركة فى المصانع والمؤسسات التابعة لها. 

وبحسب وكالة رويترز فإن الشركة الفنلندية قامت بتجربة النظام الجديد فى مدينة تشيناى Chennai فى الهند ، لمدة شهرين ، وقامت بعملية مسح لأكثر من 200 ألف شخص فى مصنعها هناك.  


ويعمل فى مصنع شركة نوكيا في الهند أكثر من ألف موظف، حيث كان قد تم غلق المصنع أكثر من مرة أثناء تفشى فيروس كورونا ، ويقوم النظام الذى طورته شركة نوكيا على تحديد درجة الحرارة العالية بالنسبة للأشخاص، بالإضافة إلى الذين لا يقومون بارتداء كمامة طبية، حيث يقوم النظام بإصدار صفارات للإنذار أن هذا الشخص لا يرتدى كمامة.   

وتعتزم الشركة تطبق هذا النظام على نطاق أوسع حيث ستقوم بتطبيقه فى عدد من المصانع التابعة لها فى أكثر من دولة، فى ظل تزايد الأعداد بالإصابة بالفيروس ، مع دخول العالم المرحلة الثانية من تفشى الفيروس. 

ومؤخرا ،  قال باحثون إن فيروس كورونا يمكنه أن يظل على شاشات الهواتف لفترة كبيرة للغاية قد تمتد إلى 28 يوما، وبحسب صحيفة  The Times البريطانية فإن باحثون فى وكالة العلوم الوطنية الأسترالية اكتشفوا أن فيروس SARS-Cov-2 والمسئول عن فيروس كورونا يعيش لفترات طويلة على الأوراق النقدية و شاشات الهواتف والزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ لمد 28 يوما. 
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