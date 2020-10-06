AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ارتداء الكمامة يجلب السعادة.. نصيحة شركة آبل

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:53 ص
إرتداء الكمامة يجلب
إرتداء الكمامة يجلب السعادة.. نصيحة شركة آبل
قسم التكنولوجيا
منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 فى بادية العام الجاري، أصبح ارتداء الكمامات الطبية أمرًا حتميًا للتقليل من انتشار الفيروس، وبسبب عدم الاعتياد عليها من قبل الكثيرين كانت فكرة تقبل الأمر فى منتهى الصعوبة، حيث يتضايق الكثيرون من ارتدائها، وبمحاولة منها لتحسين الوضع، والمساهمة في اقناع الجميع بارتداء الأقنعة الطبية، قامت شركة آبل بتحديث إيموجي جدير لوجه سعيد يرتدي الكمامة الطبية.

وبحسب موقع فون آرينا التقني، أرادت شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة الإلكترونيات فى العالم إيصال رسالة:" إرتد الكمامة الطبية وكن سعيدا".

وجاءت النسخ التجريبة من التحديث القادم الذى يحمل رقم ios 14.2 beta 2، مزودة بالايموجي الجديد، بعينين سعيدتين، و وجنتان ورديتان، بما يعطي الايحاء أن الشخص المرتدي للكمامة سعيد، بدلًا من النسخة العادية من الإيموجي بالوجه الحزين الذي يوحي بشخص مريض.

وعلى ما يبدو أن آبل قامت بوضع كمامة طبية على ايموجي الوجه السعيد المعروف لدي الجميع، ويعتبر هذا أول تغيير كبير منذ تقديم ايموجي الوجه ذو القناع الطبي في عام 2008.

و من المحتمل أن تجري آبل العديد من التعديلات على الرموز التعبيرية قبل إطلاقها النسخة الأخيرة من نظام التشغيل ios 14.2، والذي سيتم إطلاقه رسميًا فى نفس الوقت مع سلسلة iphone 12، بينما الرسالة يجب أن تبقى ثابتة وهي أن الكمامة الطبية لا تسلب سعادتك.

ارتداء الكمامة يجلب السعادة.. نصيحة شركة آبل
ارتداء الكمامة يجلب السعادة.. نصيحة شركة آبل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأندرويد وآيفون.. أفضل تطبيقات مجانية لتحميل الإيموجى على واتسآب

بخطوات بسيطة .. اصنع الأفاتار الخاص بك على فيسبوك .. صور

أخبار العلوم والتكنولوجيا| تطبيقات تدمر حياتك وتكشف بياناتك الشخصية.. وطريقة صنع الأفاتار الخاص بك على فيسبوك.. صور

بسبب فيسبوك.. آبل تتراجع عن تفعيل أهم ميزة في نظام تشغيل iOS 14

ترشيحاتنا

الكشف عن مركبة جديدة تتحول إلى منزل فخم متنقل.. صور

تهديد للمنطقة .. بيان عاجل لـ روسيا وأمريكا وفرنسا بشأن التصعيد في ناغورني قره باغ

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل المتهمة بسمة مصطفى بعد استجوابها بشأن ترويجها لأخبار كاذبة

أخبار الفن.. عدسات ياسمين صبري شكل تاني.. رقصة زوجة محمد رمضان.. حالة جومانا حرجة.. سر غياب عادل إمام عن حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

عضو باللجنة الأولمبية يكشف علاقة الخطيب بإيقاف مرتضى منصور ..فيديو

أستاذ فيروسات يعلن مفاجأة عن لقاح مصري لكورونا .. شاهد التفاصيل

AdvertisementS

وزير التربية والتعليم يعلن مفاجأة: 20 ألف جنيه لكل طالب سنويا

قرار جديد من وزارة الرياضة حول إيقاف مرتضى منصور

شوقي: 40% من الطلاب معفيون من المصروفات المدرسية.. ومفاجآت للمعلمين في العام الجديد

ممعهوش البطاقة .. موظفة ترفض تسجيل شكوى للإعلامي أحمد موسى على الهواء

ورحمة أمي لاحبسك .. مرتضى منصور يتوعد فرج عامر والأخير يفضحه

مش غاز ولا ماس .. عم عروسة الشرقية يكشف مفاجأة عن سبب وفاة العروسين

فضيحة جنسية لزوبع تثير ضحك أحمد موسى.. تحذير عاجل لـ مرتضى منصور

مقدرش يقابل الوزير.. خاص| كواليس بحث مرتضى منصور عن طوق نجاة لأزمته داخل وزارة الرياضة

الزمالك وسموحة .. احتفال صلاح محسن بشعار الأهلي يفجر غضب جنش ..صور

عضو باللجنة الأولمبية يكشف علاقة الخطيب بإيقاف مرتضى منصور ..فيديو

رسميا.. القائمة النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2020

طلقني بسبب مرضه النادر.. زوجة الفنان أحمد زاهر تكشف قصة ارتباطهما: محبش يتقِّل عليا..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن مركبة جديدة تتحول إلى منزل فخم متنقل.. صور

تعديلات غامضة ومثيرة للسيارة الكلاسيكية فورد F-1 موديل 48 .. صور

لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور