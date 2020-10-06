ارتداء الكمامة يجلب السعادة.. نصيحة شركة آبل

منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 فى بادية العام الجاري، أصبح ارتداء الكمامات الطبية أمرًا حتميًا للتقليل من انتشار الفيروس، وبسبب عدم الاعتياد عليها من قبل الكثيرين كانت فكرة تقبل الأمر فى منتهى الصعوبة، حيث يتضايق الكثيرون من ارتدائها، وبمحاولة منها لتحسين الوضع، والمساهمة في اقناع الجميع بارتداء الأقنعة الطبية، قامت شركة يتضايق الكثيرون من ارتدائها، وبمحاولة منها لتحسين الوضع، والمساهمة في اقناع الجميع بارتداء الأقنعة الطبية، قامت شركة آبل بتحديث إيموجي جدير لوجه سعيد يرتدي الكمامة الطبية.





وبحسب موقع فون آرينا التقني، أرادت شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة الإلكترونيات فى العالم إيصال رسالة:" إرتد الكمامة الطبية وكن سعيدا".





وجاءت النسخ التجريبة من التحديث القادم الذى يحمل رقم ios 14.2 beta 2، مزودة بالايموجي الجديد، بعينين سعيدتين، و وجنتان ورديتان، بما يعطي الايحاء أن الشخص المرتدي للكمامة سعيد، بدلًا من النسخة العادية من الإيموجي بالوجه الحزين الذي يوحي بشخص مريض.





وعلى ما يبدو أن آبل قامت بوضع كمامة طبية على ايموجي الوجه السعيد المعروف لدي الجميع، ويعتبر هذا أول تغيير كبير منذ تقديم ايموجي الوجه ذو القناع الطبي في عام 2008.





و من المحتمل أن تجري آبل العديد من التعديلات على الرموز التعبيرية قبل إطلاقها النسخة الأخيرة من نظام التشغيل ios 14.2، والذي سيتم إطلاقه رسميًا فى نفس الوقت مع سلسلة iphone 12، بينما الرسالة يجب أن تبقى ثابتة وهي أن الكمامة الطبية لا تسلب سعادتك.



