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في ذكرى وفاته.. محطات في حياة مؤسس آبل السوري الأصل ستيف جوبز وحقائق مفاجئة عنه

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:54 م
مؤسس آبل ستيف جوبز
مؤسس آبل ستيف جوبز
هدير علاء
يوافق اليوم، الاثنين، الذكرى التاسعة لوفاة المخترع الأمريكي الشهير "ستيف جوبز"، أحد مؤسسي شركة "آبل"، والذي رحل عن عالمنا في الخامس من أكتوبر لعام 2011 عن عمر يناهز 56 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

يذكر أن "جوبز" كان يعاني من سرطان البنكرياس منذ عام 2003، وخضع إلى عملية جراحية لزراعة الكبد في شهر أبريل لعام 2009.

وسوف نسلط الضوء فيما يلي على أبرز المحطات في حياة المخترع الأمريكي الشهير بالإضافة إلى مجموعة من المعلومات والحقائق المفاجئة التي ربما لا يعرفها البعض عنه:

1. ولد "ستيف جوبز" في الرابع والعشرين من فبراير لعام 1955 لأم أمريكية وأب من أصول عربية (سوري الجنسية)، وقد عُرض للتبني بعد وقت قصير من ولادته.

2. تبناه الزوجان "بول" و"كلارا جوبز"، ونشأ في مدينة "سان فرانسيسكو" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.

3. التقى "جوبز" بـ"ستيف وزنياك"، الشريك المؤسس لشركة "آبل" في المرحلة الثانوية، حيث كان "وزنياك" يبلغ من العمر آنذاك 18 عامًا، في حين كان عمر "جوبز" 13 عامًا فقط.

4. كان مؤسس "آبل" يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا، حيث لم يكن يتناول اللحوم، باستثناء الأسماك، ويقال إن الأسماك كانت طعامه المفضل.

5. كان يفضل التعلم بطرق غير تقليدية، واعترف بأنه لم يستمتع أبدًا بالهيكل الدراسي التقليدي، حتى أن معدله التراكمي الدراسي كان منخفضًا جدًا.


6. في عام 1974، سافر "جوبز" في رحلة إلى الهند في مطلع شبابه، حيث أمضى 7 أشهر في السفر في أنحاء البلاد، وأثارت هذه الرحلة فيه اهتمامًا بـ البوذية.

7. كان هناك شريك ثالث مؤسس لشركة "آبل" إلى جانب "ستيف جوبز" و"ستيف وزنياك"، وهو "رونالد واين"، الذي صمم الشعار الأول لـ"آبل"، لكنه باع حصته التي تُقدر بـ10 في المائة بعد أسبوعين من الشراكة مقابل 800 دولار فقط.

8. في عام 1985، طُرد "جوبز" من الشركة التي يرجع إليه الفضل في تأسيسها، وعلى الرغم من صعوبة الموقف، إلا أنه أدرك في وقت لاحق أن ما حدث كان بمثابة "نعمة مقنعة"، حيث منحه ذلك الفرصة للتجربة بشكل إبداعي، وشراء ستوديو للرسوم المتحركة، والذي عُرف لاحقًا باسم "بيكسار".

9. عاد "ستيف جوبز" إلى شركته كرئيس تنفيذي في عام 1997، وأعاد تنشيط الشركة.

10. تواصل "جوبز" مع شقيقته البيولوجية "منى سيمبسون" في وقت لاحق من حياته، وهي روائية وكاتبة أمريكية تبنتها عائلة أخرى، وأصبح مقربًا منها جدًا، حيث كانا يتشاركان العديد من القواسم المشتركة.

11. من الحقائق الغريبة عن مؤسس "آبل" أنه اعتاد ركن سيارته في أغلب الأحيان في أماكن مخصصة للمعاقين.

12. اكتشف "جوبز" إصابته بسرطان البنكرياس في عام 2003، لكنه بدلًا من اتباع إرشادات طبيبه، الذي أوصى بإجراء عملية جراحية فورية، فقد فضل اتباع نظام للطب البديل تضمن نظامًا غذائيًا نباتيًا وعلاج بالأعشاب والخضوع لعلاج قائم على الوخز بالإبر.

13. بعد مضي 9 أشهر، استسلم "جوبز" وخضع للعملية الجراحية؛ ويعتقد كثيرون أن ذلك التأخير كان عاملًا رئيسيًا أسفر عن تدهور حالته في نهاية المطاف.
في ذكرى وفاته.. محطات في حياة مؤسس آبل السوري الأصل ستيف جوبز وحقائق مفاجئة عنه
في ذكرى وفاته.. محطات في حياة مؤسس آبل السوري الأصل ستيف جوبز وحقائق مفاجئة عنه
في ذكرى وفاته.. محطات في حياة مؤسس آبل السوري الأصل ستيف جوبز وحقائق مفاجئة عنه
في ذكرى وفاته.. محطات في حياة مؤسس آبل السوري الأصل ستيف جوبز وحقائق مفاجئة عنه
في ذكرى وفاته.. محطات في حياة مؤسس آبل السوري الأصل ستيف جوبز وحقائق مفاجئة عنه
في ذكرى وفاته.. محطات في حياة مؤسس آبل السوري الأصل ستيف جوبز وحقائق مفاجئة عنه
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