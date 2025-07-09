قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة
ماراثون الثانوية العامة| مواصفات ودرجات امتحان الرياضيات التطبيقية المقرر آداؤه غداً
قبل موقعة باريس.. عاصفة تربك رحلة مدريد وتلغي مؤتمر تشابي
عقدة التفاوض الأخيرة بين إسرائيل وحماس في طريق إنهاء حرب غزة| ماذا يحدث؟
بعد استئناف عملها.. البورصة: ملتزمون بالحفاظ على عدالة السوق وتكافؤ الفرص
الأوضاع تتدهور.. الصحة العالمية تطالب بإدخال الوقود والغذاء فورا إلى غزة
حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. إليك درجات الحرارة المتوقعة
ديمبيلي وكفاراتسخيليا يقودان تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ريال مدريد
معركة الحسم.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سان جيرمان في مونديال الأندية
بعد تأهل تشيلسي.. موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025
تعليمات عاجلة من وزير التعليم لرؤساء اللجان قبل ساعات من انتهاء ماراثون الثانوية العامة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 9-7-2025 .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير بكين بالقاهرة: زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني تعكس عمق العلاقات مع مصر

سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج
سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج
أ ش أ

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج ،أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج إلى مصر، التي تبدأ اليوم /الأربعاء/ بدعوة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تمثل خطوة دبلوماسية مهمة لتنفيذ التوافق الاستراتيجي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والرئيس شي جين بينج.


وأوضح السفير في بيان وزعته السفارة الصينية بالقاهرة اليوم ، أن هذه الزيارة تمثل أول زيارة رسمية لتشيانج إلى القاهرة، كما تُعد أعلى زيارة لمسؤول صيني إلى مصر في السنوات الأخيرة، ما يعكس عمق العلاقات المتنامية بين البلدين.. معربا عن ثقته في أن هذه الزيارة ستعطي زخما قويا لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين. 


وأكد لياو ليتشيانج أن مصر والصين رفيقان يسيران جنبا إلى جنب إلى الأمام، مشيرا إلى أن الرئيسين السيسي، و شي جين بينج تربطهما صداقة عميقة، وقد التقيا مرتين خلال العام الماضي واتفقا على رفع مستوى العلاقات الثنائية نحو هدف بناء "مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد"، كما شاركا هذا العام في الاحتفال الذي أقيم بروسيا بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الحرب الوطنية العظمى للاتحاد السوفيتي.


وأشار إلى أن الجانبين يتبادلان الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والأساسية، حيث تلتزم مصر بمبدأ "الصين الواحدة" ، بينما تدعم بكين جهود مصر للحفاظ على سيادتها وأمنها. 
وأضاف " يعمل البلدان على تكثيف التبادلات رفيعة المستوى، وتعزيز التواصل والتعاون بين الحكومات والأجهزة التشريعية والأحزاب السياسية على كافة المستويات، مما عزز الثقة السياسية المتبادلة بشكل مستمر".


وأكد سفير الصين بالقاهرة أن بكين أكبر شريك تجاري وأكبر مصدر للواردات لمصر، وكذلك أحد الدول الأكثر استثمارا في مصر ، مشيرا إلى أن منطقة "تيدا" للتعاون الاقتصادي والتجاري في السويس ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي المحلي وخلق عدد كبير من فرص العمل في السنوات الأخيرة.


وأوضح أن الشركات الصينية تقوم بالاستثمار في مصر بنشاط، في مجالات كثيرة مثل مواد البناء الجديدة ، والغزل والنسيج ، والطاقة الجديدة والأجهزة الكهربائية البيضاء، مما ساعد الجانب المصري في تحويل مميزاته في الموقع الجغرافي إلى قوة دافعة قوية للتنمية الاقتصادية.


ونوه إلى التعاون المالي بين البلدين ، مما ساهم في دفع التنمية المستدامة في مصر ، مشيرا إلى أن فرص التحديث بالنمط الصيني جلبت فوائد حقيقية للشعب المصري.


وأشار لياو ليتشيانج أن مصر تعد أول دولة عربية وإفريقية أقامت العلاقة الدبلوماسية مع الصين الجديدة، وتزداد الصداقة التقليدية بين البلدين متانة مع مرور الوقت ، لافتا إلي أن العام الماضي كان "عام الشراكة الصينية المصرية"، حيث نظمت مصر والصين عددا من الفعاليات الثقافية المتنوعة ، موضحا أن هناك اهتماما متزايدا بتعلم اللغة الصينية في مصر، إلى جانب تزايد تبادل الزيارات المباشرة بفضل الرحلات الجوية بين البلدين.


وأكد أن معرض الآثار المصرية القديمة جذب عددا لا يحصى من الجمهور الصيني، فضلا عن ذلك تمكن الفريق الصيني المصري المشترك لتنقيب الآثار من كشف النقاب عن معبد في العاصمة المصرية القديمة ، موضحا أن البلدين تربطهما الرؤية المشتركة وتمثل العلاقات الصينية المصرية صورة حية للعلاقات الدولية من نوع جديد، حيث تكتسب أهمية استراتيجية تتجاوز الإطار الثنائي. 


وأوضح سفير الصين بالقاهرة أن البلدين ينسقان بشكل وثيق في الأمم المتحدة، ويعملان على تعزيز التعاون والتضامن بين دول الجنوب العالمي في المحافل متعددة الأطراف مثل منتدى التعاون الصيني العربي ، ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي ، ومجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون. 


وأضاف أن البلدين يسعيان دائما إلى إيجاد حل سياسي للقضايا الدولية والإقليمية الساخنة، مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأزمة أوكرانيا، مما أضفى عنصر الاستقرار على الوضع الدولي المضطرب. 


وأكد لياو ليتشيانج دعم بكين الثابت للخطة التي أطلقتها مصر وغيرها من الدول العربية بشأن إعادة إعمار غزة، وللبيان المشترك لوزراء خارجية مصر وغيرها من 20 دولة عربية وإسلامية، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات بشأن ملف إيران النووي والحفاظ على السلام الدائم في المنطقة.


وأشار إلي أن العلاقات الصينية العربية تمر بأفضل مراحلها في التاريخ، حيث اتفق الجانبان على بذل قصارى الجهد لبناء المجتمع الصيني العربي في العصر الجديد، والتنفيذ الشامل لـ"الأعمال الثمانية المشتركة" و"معادلة التعاون الخمس" المطروحة من قبل الرئيس شي جين بينج ، مشيرا إلي أن قيمة التبادل التجاري بين الصين والدول العربية تجاوز 400 مليار دولار عام 2024 وأصبحت مبادرة "الحزام والطريق" تغطي جميع الدول العربية الـ22، وتفيد شعوب الجانبين البالغ عددهم ملياري نسمة. 


وأوضح أن العام المقبل يصادف الذكرى السبعين لتأسيس العلاقة الدبلوماسية بين البلدين، وستعقد القمة الصينية العربية الثانية المرتقبة في الصين ولهذا تقف العلاقات الصينية المصرية والعلاقات الصينية العربية عند نقطة انطلاق جديدة.


وأعرب السفير الصيني عن أمله في أن تساهم زيارة رئيس مجلس الدولة في تكريس الصداقة التقليدية وتعميق التعاون متبادل المنفعة، ودفع العلاقات الصينية المصرية نحو هدف بناء مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد، بما يساهم في بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك على مستوى أعلى.

سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خطوة دبلوماسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس شي جين بينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

مشغولات ذهبية

تذبذب أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمود صابر

عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

الدولار

بعد تحركها.. أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025

بيجاد مروان

بيجاد مروان: مفاوضات الزمالك بدأت قبل بطولة أفريقيا.. واحترام الإدارة حسم الصفقة

مشغولات ذهبية

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

ارشيفية

جريمة في الممشى السياحي.. مصرع سيدة برصاصتين بالرأس من سلاح طليقها |تفاصيل

سنترال رمسيس

«تنظيم الاتصالات»: عودة خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 90% وسنعوّض المُتضررين

ترشيحاتنا

حسين صدقى

فى ذكراه.. قصة وصية حسين صدقي بحرق أفلامه

عبد المنعم مدبولي

فى ذكراه.. قصة رفض عبد المنعم مدبولي مسرحية عادل إمام

جوائز مهرجان عمان

القائمة الكاملة لجوائز أيام عمان لصناع الأفلام

بالصور

طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة

طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة
طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة
طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة

هوندا تسحب سيارتها الرياضية الكهربائية من السوق الأمريكية

هوندا
هوندا
هوندا

توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك.. شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة

توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة
توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة
توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة

مازدا تفاجئ الأوروبيين بسيارة سيدان كهربائية جديدة.. شاهد

مازدا
مازدا
مازدا

فيديو

وائل كفوري

بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. وائل كفوري يتصدّر التريند لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد