بهذه الطريقة.. امنع جوجل من سماع ما تقوله| صور

صممت جوجل مكبرات الصوت وشاشات العرض الخاصة بمساعدها الشخصي الذكي Google Assistant للاستماع تلقائياً إلى صوت المستخدم والإجابة عليه، إلا أن هناك بعض الأشخاص لا يفضلون تفعيل هذه الميزة دائمًا، وهنا يبرز أهمية مفتاح كتم الصوت.





وفقًا لموقع How to Geek، فمن الضروري معرفة كيفية عمل هذه الأجهزة التى تقوم بالاستماع بإنصات لكل كلمة يتم قولها طوال الوقت، إلا أنها لا تسجلها، فهي تشبه فى طريقة عملها كحيوانك الأليف الذى ينفذ أوامرك المدرب عليها فقط، كما أن مساعد جوجل الشخصي لا يستمع إلك إلا عند سماع "Hey Google" أو "Ok Google".





ويتيح تطبيق مساعد جوجل الشخصي إمكانية التخلص من هذه الخاصية تمامًا وإيقاف الجهاز عن الاستماع لك عبر مفاتيح كتم الصوت التي أدرجتها جوجل في جميع أجهزتها، وبمجرد تفعيل هذا الخيار لن يسمعك أو يجيب عليك جهازك، وغالبًا ما تتواجد هذه المفاتيح أسفل الشاشة أو في الخلف.





و إليك أماكن تواجدها فى أجهزة المساعد الشخصي الخاصة من جوجل :





1- يتواجد المفتاح في أسفل أجهزة Google Nest Mini وأجهزة Google Mini.

2. يتواجد المفتاح في الخلف بأجهزة Google Nest Audio.

3. يتواجد المفتاح خلف شاشة العرض بأجهزة Nest Hub.