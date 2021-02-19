جوجل تضيف مزايا جديدة لتطبيقها Google Maps.. تعرف عليها

أضافت شركة جوجل Google ، ميزات جديدة لتطبيق التنقل والملاحة التابع لها "خرائط جوجل"، وتضيف أحدهما للمستخدمين إمكانية الدفع مقابل مواقف السيارات، أو شراء تذكرة قطار مباشرة من التطبيق.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تعمل خرائط جوجل على دمج خدمتين للدفع لمواقف السيارات عبر الأجهزة المحمولة في تطبيقها، وهما Passport و ParkMobile، واللتان توفران للمستخدم القدرة على العثور على عدادات انتظار السيارات ودفع ثمنها أو تجديد رسوم اشتراك مواقف السيارات من خلال تطبيق الهاتف الذكي









ووفقا لشركة جوجل فأن خدمتي الدفع بتطبيق "خرائط جوجل" ستكون متاحة في أكثر من 400 مدينة في الولايات المتحدة، بما في ذلك لوس أنجلوس و بوسطن وسينسيناتي وهيوستن ونيويورك وواشنطن العاصمة والمزيد، وسيحصل مستخدمو هواتف أندرويد على الميزة أولا، ويتبعها مالكو آيفون قريبا.





ولاستخدام الميزة يتوجب على العملاء أولا امتلاك حساب "Google Pay" مرتبط ببطاقة ائتمان أو خصم صالحة لإجراء المعاملة، وبمجرد إضافة حسابا للدفع يمكنهم النقر على زر الدفع مقابل مواقف السيارات الذي يظهر عندما تكون بالقرب من وجهتك.





وتخطط عملاقة التقنية الأمريكية إلى أتاحت الميزة للاستخدام في أكثر من 80 نظام نقل حول العالم، وقامت عددا من خدمات النقل في جميع أنحاء العالم بتحديث طرق تحصيل الأجرة لتشمل وسائل الدفع دون تلامس أو الدفع عبر Google Pay أو Apple Pay.