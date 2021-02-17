كي تتخلص من تسجيلات جوجل على هاتفك

يتيح مساعد جوجل الشخصي Google Assistant العديد من المزايا لمستخدميه فهو يسعي لتقديم أفضل طرق المساعدة في حياتك اليومية، ولكن مقابل هذه الميزات ستضطر إلى أن تضحي ببعض الخصوصية التي يفرضها عليك بسبب تسجيله لكل ما تقوله لجوجل.





وبحسب موقع How to geek التقني، فإن تطبيق مساعد جوجل يسجل لك بمجرد أن تقول "Hi/Ok Google"، لكي تحافظ على خصوصيتك مع استمرار استخدام التطبيق يمكنك حذف جميع التسجيلات من خلال عدة طرق نعرضها فيما يلي.





كيف يمكنك حذف تسجيلات مساعد جوجل يدويا:

1- يمكن حذف التسجيلات بعد أن تم تخزينها بالفعل يدويًا من خلال فتح متصفح الويب والانتقال إلى my account.google.com.





2- تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب جوجل نفسه الذي تستخدمه السماعات والشاشات.





3- انتقل إلى علامة التبويب "البيانات والتخصيص"





4- ابحث عن أيقونة "عناصر التحكم في النشاط" ثم حدد "نشاط الويب والتطبيقات.





5- اختر "إدارة النشاط".





6- انقر فوق "تصفية الحساب بواسطة التاريخ والمنتج ثم حدد المساعد من القائمة.





7- ستعرض لك القائمة استفسارات مساعد جوجل، وسيتم تنظيم الاستعلامات حسب التاريخ وفي هذه الحالة يمكنك حذف جميع إدخالات اليوم حسب التاريخ.





8- تظهر الإدخالات التي تحتوي على تسجيل معين برمز ميكروفون، وإذا كنت ترغب في حذف إدخال معين انقر فوق تفاصيل.





9- اضغط على الثلاث نقط الرئيسية ثم انقر حذف





الحذف التلقائي لتسجيلات مساعد جوجل:

يتيح لك مساعد جوجل مسح التسجيلات بشكل تلقائي بعد مرور فترة زمنية معينة، وبالتالي سيكون من السهل عليه التعرف على صوتك بشكل أفضل ولكن لن يتم الاحتفاظ بهذه التسجيلات للأبد، ويمكن الاختيار من بين حذف التسجيلات بعد 3 أشهر أو 18 شهر أو 36 شهراً.





إلغاء التسجيلات بالكامل:





1- افتح متصفح الويب وانتقل إلى myaccount.google.com ثم تأكد من تسجيل الدخول.

2- انتقل إلى علامة التبويب "البيانات والتخصيص".

3- ابحث عن أيقونة "عناصر التحكم في النشاط" ثم حدد "نشاط الويب والتطبيقات".

4- اضغط على "تضمين التسجيلات الصوتية ثم قم بإلغاء تحديد المربع".