تحديث تطبيق جوجل يلمح بقرب إطلاق أندرويد 12.. تفاصيل

تستعد شركة جوجل Google ، لإطلاق أول تحديث لمعاينة المطورين من نظام تشغيلها القادم أندرويد 12 قريبا، وهو ما تم تأكيده مؤخرا بعد تحديث متجر بلاي لتطبيق Android Beta Feedback، والذي رصده موقع "9to5Google" كأحد المؤشرات على ذلك.





وبحسب ما ذكره موقع "androidcentral" التقني، على الرغم من أن شركة جوجل لم تقدم أي تصريح رسمي حول موعد إطلاق نظام التشغيل أندرويد 12، إلا أن تطبيق Android Beta Feedback، قد حصل على تحديث جديد مما يعني أن عملاقة التقنية تنوي إطلاق النسخة التجريبية الأولى من نظام أندرويد 12 قريبا.









ويستخدم تطبيق Android Beta Feedback الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2019، للتبليغ عن الأخطاء وتقديم التعليقات عن استخدام النسخ التجريبية من نظام التشغيل الجديد.





ومن المتوقع أن يتوفر نظام التشغيل أندرويد 12 في نهاية العام الجاري، خاصة أن نسخة المعاينة التجريبية من النظام السابق أندرويد 11، كانت قد توفرت في العام السابق في شهر فبراير أيضًا.





ويمتاز نظام التشغيل أندرويد 12 ببعض الميزات والخواص الجديدة من بينها: خاصية تغيير الألوان من جذورها System-Wide وهي التي ستسمح بتغيير ألوان النظام نفسه، بالإضافة إلى تسهيل تثبيت التطبيقات من المتاجر الخارجية.





وذلك إلى جانب تقنيات تحسن أداء كاميرات الهواتف وتحسن استجابة الأجهزة للصور وملفات الفيديو، وعلى غرار هواتف آيفون ستدعم هواتف بيكسل مع نظام التشغيل أندرويد 12، ميزة النقر المزدوج على الجزء الخلفي من الجهاز لالتقاط لقطة شاشة أو استخدام مساعد جوجل أو فتح ظل الإشعارات أو التحكم في تشغيل الوسائط أو فتح قائمة التطبيقات الحديثة.



