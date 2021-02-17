لـ آيفون وآيباد.. كيف تستبدل Siri بمساعد جوجل

يعتمد مستخدمي أجهزة آبل العاملة بنظام ios المتمثلة فى آيفون و آيباد على مساعدها الشخصي Siri لتنفيذ أي شئ يريدونه، إلا أن البعض يريدون استبداله بمساعد جوجل الشخصي Google Assistant المتواجد في هواتف أندرويد.





وفقًا لموقع wccftech التقني، إذا كنت من محبي نظام آبل Apple فإن Siri سيكون المساعد الشخصي المناسب لك، أما إذا كنت من محبي الحلول الأكثر ذكاءً العام فإن Google Assistant المساعد الأفضل.





إذا كنت تخطط للتخلي عن Siri وتريد استبداله بمساعد جوجل إذا عليك اتباع الخطوات التالية :





1- نزل تطبيق Google Assistant من App Store، ثم اتبع الخطوات لتثبيت التطبيق.





2- أنشئ اختصار Hey Google.





3- شغل الاختصار الجديد على جهازك الآيفون أو الآيباد.





4- انقر فوق أيقونة "+" أعلى يسار الشاشة.





5- ابحث عن المساعد.





6- اضغط على المساعد أسفل قسم التطبيقات في الأعلى.





7- حدد Hey Google من قائمة الإجراءات.





8- انقر فوق التالي أعلى يسار الشاشة.





9- قم بتسمية الاختصار Hey Google.





قبل استخدام الاختصار الجديد لابد أولًا أن تتأكد من وجود Siri على جهازك من خلال الانتقال الإعدادات والبحث عن Siri، ثم اتبع الخطوات التالية:





1- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة في جهازك الآيفون أو الآيباد حتى تظهر Siri.





2- قل Hey Google متبوعا بطلبك.





وبمجرد أن تقول طلبك سيتم تشغيل تطبيق مساعد جوجل لتنفيذ طلبك وإظهار النتائج، و سيوفر لك مساعد جوجل العديد من الخدمات والمزايا على جهاز آيفون وآيباد لكنه لن يكون بنفس فاعليته على أجهزة أندرويد Android، حيث لن تستطيع تشغيل تطبيقات النظام مثل الصور إلا إذا كنت تمتلك تطبيق Google photos، كما أنه لن يسمح لك بإرسال رسائل نصية أو iMessage.