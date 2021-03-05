لـ آيفون فقط.. Netflix تعلن الحرب على تيك توك وإنستجرام

يبدو أن شبكة ترفيه Netflix نتفليكس قررت خوض حرب المنافسة على كلًا من تيك توك وإنستجرام، عبر خاصية Fast Laughs الجديدة التى أطلقتها لهواتف آيفون، تدعي Fast Laughs، وهى مشابهة بقدر كبير لنظيرتها فى TikTok، و نفس الأمر فى Reels الموجودة على إنستجرام.
و بحسب موقع ذا فيرج التقني، بات من الممكن لأصحاب هواتف آيفون حول العالم تصفح هذمقاطع الفيديو المقتطفة من نتفليكس، والتى تكون مضحكة و مسلية من ضمن محتوى البرامج المنوعة، والتى تعوضك عن مشاهدة حلقات مسلسل كاملة، أو فيلم بالكامل.
و يمكن ضبط الخاصية على برامج أو محتوى معين، والتى تظهر بنفس التقنية للمستخدم لاحقًا فى حال قام بحفظها، و يرغب فى مشاهدتها بوقت لاحق.
فى إطار لك قالت نتفليكس: «نبحث دومًا عن كل ماهو جديدة للترفيه فى أسهل شكل ممكن..Fast Laughs محتوى متنوع و جديد من باقات نتفليكس».
جدير بالذكر أن منصة Netflix نتفليكس الترفيهية ستبدأ اختبار ميزة Fast Laughs لأجهزة أندرويد فى القريب العاجل أيضًا.