لـ آيفون فقط.. Netflix تعلن الحرب على تيك توك وإنستجرام

يبدو أن شبكة ترفيه Netflix Fast Laughs ال جديدة التى أطلقتها لهواتف آيفون، تدعي Fast Laughs، وهى مشابهة بقدر كبير لنظيرتها فى TikTok ، و نفس الأمر فى Reels الموجودة على إنستجرام. نتفليكس قررت خوض حرب المنافسة على كلًا من تيك توك وإنستجرام، عبر خاصية





و بحسب موقع ذا فيرج التقني، بات من الممكن لأصحاب هواتف آيفون حول العالم تصفح هذمقاطع الفيديو المقتطفة من نتفليكس، والتى تكون مضحكة و مسلية من ضمن محتوى البرامج المنوعة، والتى تعوضك عن مشاهدة حلقات مسلسل كاملة، أو فيلم بالكامل.





و يمكن ضبط الخاصية على برامج أو محتوى معين، والتى تظهر بنفس التقنية للمستخدم لاحقًا فى حال قام بحفظها، و يرغب فى مشاهدتها بوقت لاحق.





فى إطار لك قالت نتفليكس: «نبحث دومًا عن كل ماهو جديدة للترفيه فى أسهل شكل ممكن.. Fast Laughs محتوى متنوع و جديد من باقات نتفليكس ».



