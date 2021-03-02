هل هو تيك توك جديد ؟.. كل ما تريد معرفته عن BARS

على طريقة Musical.ly و TikTok أطلقت فيسبوك تطبيق BARS لتدخل بشدة هذا المجال الذى اسنحوذت عليه منصة تيك توك بإقتدار، لدرجة أن مستخدميه تخطوا حاجز المليارات، فبدأ الجميع يحذوا حذوه.





و بحسب موقع فون آرينا التقني، جاء تطبيق BARS يتيح لك تسجيل فيديو قصير مدته 60 ثانية، فى نسخة تجريبية متاحة حاليًا لأجهزة آيفون فقط، على أن تظهر لكل الهواتف قريبًا، و أكثر ما يميز التطبيق سهولته الشديدة و يوفر لك عدة "فلترات" صوتية و مرئية.





و يهدف التطبيق لإكتشاق "مغني الراب" المتواجد بداحلك، و يوفر لك أكثر من وضع لتنفيذ ذلك، autotune و auto-suggestion، و أيضًا وضع الـ Challenge لتشعر و أنك فى لعبة و بحاجة للمنافسة و الفوز على البقية.





جدير بالذكر أن التطبيق ساهم فى تدشينه مجموعة من مغني "الراب"، و سيظل التطبيق فى نسخة تجريبية حتي يحقق عدد تحميلات ضخمة، من ثم يصبخ متاحًا للجميع على كل المنصات.



