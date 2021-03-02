هل هو تيك توك جديد ؟.. كل ما تريد معرفته عن BARS

على طريقة Musical.ly و TikTok أطلقت فيسبوك تطبيق BARS لتدخل بشدة هذا المجال الذى اسنحوذت عليه منصة تيك توك بإقتدار، لدرجة أن مستخدميه تخطوا حاجز المليارات، فبدأ الجميع يحذوا حذوه.
و بحسب موقع فون آرينا التقني، جاء تطبيق BARS يتيح لك تسجيل فيديو قصير مدته 60 ثانية، فى نسخة تجريبية متاحة حاليًا لأجهزة آيفون فقط، على أن تظهر لكل الهواتف قريبًا، و أكثر ما يميز التطبيق سهولته الشديدة و يوفر لك عدة "فلترات" صوتية و مرئية.
و يهدف التطبيق لإكتشاق "مغني الراب" المتواجد بداحلك، و يوفر لك أكثر من وضع لتنفيذ ذلك، autotune و auto-suggestion، و أيضًا وضع الـ Challenge لتشعر و أنك فى لعبة و بحاجة للمنافسة و الفوز على البقية.
جدير بالذكر أن التطبيق ساهم فى تدشينه مجموعة من مغني "الراب"، و سيظل التطبيق فى نسخة تجريبية حتي يحقق عدد تحميلات ضخمة، من ثم يصبخ متاحًا للجميع على كل المنصات.
قامت يوتيوب أيضًا بخطوة مماثلة بعدما دشنت ميزة Shorts لنشر مقاطع الفيديو القصيرة، في محاولة منها لجذب رواد تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة.