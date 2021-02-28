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تكنولوجيا

فيسبوك تدفع غرامة 650 مليون دولار بسبب بصمة الوجه.. تفاصيل

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:09 ص
.فيسبوك تدفع غرامة
.فيسبوك تدفع غرامة 650 مليون دولار بسبب بصمة الوجه.. تفاصيل
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قسم التكنولوجيا
تستعد منصة التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم "فيسبوك" بدفع غرامة عملاقة بقيمة 650 مليون دولار، بعدما وافقت محكمة كاليفورنيا الأمريكية على العرض المدقم من "فيسبوك" لتسوية دعوى جماعية بسبب إستخدمها لتقنية التعرف على الوجه Face id.

تعود القصة لعام 2015، عندما قرر سكان ولاية "الينوي" الأمريكية اللجوء للقضاء برفع دعوة ضد فيسبوك، بغعدما انتهكت الأخيرة خصوصيتهم و استخدمت تقنية التعرف على الوجه Face id لجمع البيانات البيومترية.

و فى محاولة لإحتواء الموقف عرضت فيسبوك دفع مبلغ 550 مليون دولار فقط، إلا أن هيئة محكمة سان فرانسيسكو وجدت أن المبلغ غير مرضي للمتضررين من إنتهاك خصوصيتهم.

و بحسب الحكم الجديد الصادر من المحكمة سيتم دفع 650 مليون دولار لجميع سكان الولاية البالغ عددهم 1.6 مليون شخص، بقيمة تعويض لكل فرد لا يقل عن 345 دولارًا، بالإضافة لأتعاب المحاماة، وهو الأمر الذى وصفه قاضي المحكمة "جيمس دوناتو" بالـ "تاريخي".

من ناحية أخري أعلنت فيسبوك أن المستخدمين يمكنهم معرفة إذا كانت خدمة التعرف على الوجه مفعلة أم لا، كما أنها وعدت بتعطيلها نهائيًا فى الوضع الإفتراضي لاحقًا، حيث يمكن إتاحتها فقط من قبل المستخدمين بأنفسهم.
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