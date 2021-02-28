.فيسبوك تدفع غرامة 650 مليون دولار بسبب بصمة الوجه.. تفاصيل

تستعد منصة التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم " فيسبوك " بدفع غرامة عملاقة بقيمة 650 مليون دولار، بعدما وافقت محكمة كاليفورنيا الأمريكية على العرض المدقم من "فيسبوك" لتسوية دعوى جماعية بسبب إستخدمها لتقنية التعرف على الوجه Face id.





تعود القصة لعام 2015، عندما قرر سكان ولاية "الينوي" الأمريكية اللجوء للقضاء برفع دعوة ضد فيسبوك ، بغعدما انتهكت الأخيرة خصوصيتهم و استخدمت Face id لجمع البيانات البيومترية. تقنية التعرف على الوجه





و فى محاولة لإحتواء الموقف عرضت فيسبوك دفع مبلغ 550 مليون دولار فقط، إلا أن هيئة محكمة سان فرانسيسكو وجدت أن المبلغ غير مرضي للمتضررين من إنتهاك خصوصيتهم.





و بحسب الحكم الجديد الصادر من المحكمة سيتم دفع 650 مليون دولار لجميع سكان الولاية البالغ عددهم 1.6 مليون شخص، بقيمة تعويض لكل فرد لا يقل عن 345 دولارًا، بالإضافة لأتعاب المحاماة، وهو الأمر الذى وصفه قاضي المحكمة "جيمس دوناتو" بالـ "تاريخي".



