عطل فني فى خدمة ماسنجر على فيسبوك

أصاب عطل فني منذ دقائق معدودة خدمة المكالمات من خلال تطبيق "ماسنجر" المخصص لرسائل واتصال

فيسبوك ، حيث يمنع المستخدمين من قراءة و إرسال الرسائل و حتي الاتصال ببعضهما بعضا، لحين إصلاح العطل.





وقال مستخدمون في عدد من الدول إنهم يواجهون صعوبة في قراءة و إرسال الرسائل و ا جراء أو تلقي أى اتصالات من أصدقائهم بسبب توقف الخدمة تمامًا عن العمل، بينما لم تعلق إدارة جراء أو تلقي أى اتصالات من أصدقائهم بسبب توقف الخدمة تمامًا عن العمل، بينما لم تعلق إدارة فيسبوك بعد عن الأمر.





وبدأ رواد فيسبوك فى كتابة منشورات عن العطل لتحذير أصدقائهم بدلًا من الاعتقاد أن العطل فى الإنترنت نفسه، ومن المتوقع أن تعود الخدمة للعمل سريعًا بحسب خبراء الإنترنت.



