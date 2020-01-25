عطل مفاجئ يضرب فيسبوك

وحدث العطل لدى عدد كبير من المستخدمين في معظم بلدان العالم، في حين سجل موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" لمتابعة الأعطال الإلكترونية، العديد من التقارير بالعطل.





وأبلغ العديد من مستخدمي موقع "تويتر"، أن حساباتهم على موقع "فيسبوك" تظهر رسالة أن "هناك أمرا خطأ حدث، برجاء إعادة تحميل الصفحة".



