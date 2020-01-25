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تكنولوجيا

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك

السبت 25/يناير/2020 - 06:38 م
عطل مفاجىء في فيسبوك
عطل مفاجىء في فيسبوك
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ندى على
اشتكى عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حول العالم من تعطل الموقع لفترة من الوقت ولم يستطع المستخدمون إرسال الصور والفيديوهات. 

وأفاد عدد من المستخدمين بعدم تحميل الموقع بعد حدوث توقف مفاجئ وأعربوا عن معاناتهم في تحميل الموقع وإرسال الرسائل والصور. 

وحدث العطل لدى عدد كبير من المستخدمين في معظم بلدان العالم، في حين سجل موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" لمتابعة الأعطال الإلكترونية، العديد من التقارير بالعطل.

وأبلغ العديد من مستخدمي موقع "تويتر"، أن حساباتهم على موقع "فيسبوك" تظهر رسالة أن "هناك أمرا خطأ حدث، برجاء إعادة تحميل الصفحة".

ويعانى مستخدمو التواصل الاجتماعي من التوقف المفاجىء من  تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة. 

وفي وقت سابق، تعطل تطبيق واتساب في عدد من الدول لبعض الوقت من بينها مصر، وتوقفت الخدمة بشكل كامل في أكثر من دولة، والعطل ليس الأول من نوعه حيث يعانى المستخدمون حول العالم من بعض التوقفات المفاجئة للتطبيق، ويتراوح وقت التوقف من عدة دقائق وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى عدة ساعات.


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