عطل يصيب واتساب.. ويمنع المستخدمين من إرسال الصور والفيديوهات

واجه مستخدمو تطبيق WhatsApp " واتساب" بعض المشكلات في إرسال واستقبال الرسائل في عدد من الدول، منذ قليل.
وذكر موقع عالم التقنية أن هناك عطلا قد أصاب التطبيق ومنع المستخدمين من إرسال وتلقى الرسائل، كما توقف أيضا إرسال الفيديو والصور.
وتوقفت الخدمة بشكل كامل في أكثر من دولة، والعطل ليس الأول من نوعه حيث يعانى المستخدمون حول العالم من بعض التوقفات المفاجئة للتطبيق، ويتراوح وقت التوقف من عدة دقائق وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى عدة ساعات.
وفي وقت سابق أعلن التطبيق أن المطورين يقومون على إطلاق خاصية dark mode أو الإضاءة الخافتة حيث سيتم تطبيقها بطريقة مختلفة عن التى كان يتوقعها المستخدمون.
كما ذكرت صحيفة Wall Street Journal أن شركة فيسبوك قد غيرت خطتها في عدم بيع أى مساحة إعلانية على تطبيق واتساب، ولكن ستطبق ذلك خاصية "status" أو القصة اليومية الموجودة.
وذكر موقع عالم التقنية أن هناك عطلا قد أصاب التطبيق ومنع المستخدمين من إرسال وتلقى الرسائل، كما توقف أيضا إرسال الفيديو والصور.
وتوقفت الخدمة بشكل كامل في أكثر من دولة، والعطل ليس الأول من نوعه حيث يعانى المستخدمون حول العالم من بعض التوقفات المفاجئة للتطبيق، ويتراوح وقت التوقف من عدة دقائق وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى عدة ساعات.
وفي وقت سابق أعلن التطبيق أن المطورين يقومون على إطلاق خاصية dark mode أو الإضاءة الخافتة حيث سيتم تطبيقها بطريقة مختلفة عن التى كان يتوقعها المستخدمون.
كما ذكرت صحيفة Wall Street Journal أن شركة فيسبوك قد غيرت خطتها في عدم بيع أى مساحة إعلانية على تطبيق واتساب، ولكن ستطبق ذلك خاصية "status" أو القصة اليومية الموجودة.