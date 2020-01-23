أخيرا.. فيسبوك يطلق هذه الميزة بعد WhatsApp

فيسبوك "Facebook"، اليوم، ميزة الوضع الليلي "Dark Mode"، التى طال إنتظارها لمستخدمي الإصدار التجريبي للتطبيق على نظام التشغيل الأندرويد، ويأتي هذا التحديث بعد يوم من إطلاق الميزة على تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك، واتساب WhatsApp، بحسب ما ذكرته صحيفة "times of india". طرح عملاق التواصل الاجتماعي"Facebook"، اليوم، ميزة الوضع الليلي "Dark Mode"، التى طال إنتظارها لمستخدمي الإصدار التجريبي للتطبيق على نظام التشغيل الأندرويد، ويأتي هذا التحديث بعد يوم من إطلاق الميزة على تطبيق المراسلة المملوك لشركةWhatsApp، بحسب ما ذكرته صحيفة "times of india".





Dark Mode فيسبوك التجريبي المخصص لهواتف أندرويد، حيث كانت الشركة المالكة للمنصة تعمل على تطوير هذه الميزة منذ شهر أغسطس 2019، والتى واجهت مشكلات معها "، في تطبيقالتجريبي المخصص لهواتف أندرويد، حيث كانت الشركة المالكة للمنصة تعمل على تطوير هذه الميزة منذ شهر أغسطس 2019، والتى واجهت مشكلات معها منذ ذلك الحين . ووفقا لتقرير نشره موقع "Android Police" التقني، أن مجموعة محدودة فقط من المستخدمين قد بدأوا في تلقي المظهر الليلي الجديد "





واتساب WhatsApp، التطبيق الثالث في ضمن مجموعة التطبيقات المملوكة للفيسبوك في الحصول على دعم ميزة الوضع الليلي Dark Mode، ويأتي بعد تطبيقي إنستجرام Instagram، وفيسبوك ماسنجر Messenger. ويعدWhatsApp، التطبيق الثالث في ضمن مجموعة التطبيقات المملوكة لفي الحصول على دعم ميزة الوضع الليلي Dark Mode، ويأتي بعد تطبيقي إنستجرام Instagram، وفيسبوك ماسنجر Messenger.





فيسبوك على دعم لهذه الميزة الشائعة، والتى من المتوقع أن يتم طرحها لجميع مستخدمي الهواتف الذكية بنظام الأندرويد في وقت قريب. والآن، بعد يوم تقريبا من بدء الشركة في تطبيق الوضع اليلي Dark Mode، على واتساب حصل تطبيق آخر من تطبيقاتعلى دعم لهذه الميزة الشائعة،





وأما فيما يتعلق بالتطبيقات التي تعمل على نظام iOS، لم تعلن الشركة عن موعد إطلاق ميزة الوضع الليلي Dark Mode، على أجهزة آيفون iPhone حتى الآن.