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تكنولوجيا

أخيرا.. فيسبوك يطلق هذه الميزة بعد WhatsApp

الخميس 23/يناير/2020 - 05:00 م
facebook Dark Mode
facebook Dark Mode
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شيماء عبد المنعم
طرح عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، اليوم، ميزة الوضع الليلي "Dark Mode"، التى طال إنتظارها لمستخدمي الإصدار التجريبي للتطبيق على نظام التشغيل الأندرويد، ويأتي هذا التحديث بعد يوم من إطلاق الميزة على تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك، واتساب WhatsApp، بحسب ما ذكرته صحيفة "times of india".

ووفقا لتقرير نشره موقع "Android Police" التقني، أن مجموعة محدودة فقط من المستخدمين قد بدأوا في تلقي المظهر الليلي الجديد "Dark Mode"، في تطبيق فيسبوك التجريبي المخصص لهواتف أندرويد، حيث كانت الشركة المالكة للمنصة تعمل على تطوير هذه الميزة منذ شهر أغسطس 2019، والتى واجهت مشكلات معها منذ ذلك الحين.

ويعد واتساب WhatsApp، التطبيق الثالث في ضمن مجموعة التطبيقات المملوكة للفيسبوك في الحصول على دعم ميزة الوضع الليلي Dark Mode، ويأتي بعد تطبيقي إنستجرام Instagram، وفيسبوك ماسنجر Messenger. 

والآن، بعد يوم تقريبا من بدء الشركة في تطبيق الوضع اليلي Dark Mode، على واتساب حصل تطبيق آخر من تطبيقات فيسبوك على دعم لهذه الميزة الشائعة، والتى من المتوقع أن يتم طرحها لجميع مستخدمي الهواتف الذكية بنظام الأندرويد في وقت قريب.

وأما فيما يتعلق بالتطبيقات التي تعمل على نظام iOS، لم تعلن الشركة عن موعد إطلاق ميزة الوضع الليلي Dark Mode، على أجهزة آيفون iPhone حتى الآن.
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facebook Dark Mode facebook Dark Mode
facebook Dark Mode facebook Dark Mode
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