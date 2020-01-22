احذفها من هاتفك.. 30 تطبيقا في جوجل بلاي تسرق البيانات الشخصية

اكتشف فريق البحث التابع لموقع CyberNews، وجود نحو 30 تطبيقا في متجر جوجل بلاي، تسرق البيانات الشخصية للمستخدمين، وتصيب الهواتف بالبرمجيات الخبيثة، وإرسال الصور الإباحية، وقد وصل عدد مرات تنزيل هذه التطبيقات إلى 1.4 مليار عملية تنزيل.

ووفقا لما ذكره موقع "phonearena" التقني، أنشأ فريق البحث قائمة بهذه التطبيقات والتي تضم تطبيقات الكاميرا، مثل التطبيق الذي يطلق عليه اسم كاميرا الجمال Beauty Camera، والذي تم تثبيته أكثر من 500 ألف مرة، وهي التطبيقات التي تستخدم عادة لإضافة فلاتر للماكياج لصور السيلفي، أو لتحرير وتحسين بعض الصور الأقل جودة.

ووجد الباحثون أن العديد من فئة هذه التطبيقات تقوم بجمع بيانات الشخصية للمستخدمين دون إذن منهم، وبيعها لجهات خارجية، كما تضيف برامج خبيثة تقوم بعرض الإعلانات بشكل مستمر بدون توقف، أو تعيد توجيه مستخدميها إلى مواقع التصيد، إلى جانب إرسال صور إباحية والتجسس عليهم.





وقام فريق Cybernews بتحليل نتائج أفضل 30 تطبيقا من فئة "كاميرا الجمال"، والتي تظهر في نتائج بحث متجر جوجل بلاي، والتي تم تثبيتها أكثر من 1.40 مرة، لديها مشكلات خطيرة، يوجد أكثر من نصف هذه التطبيقات قد تم إطلاقها من هونج كونج والصين.





وتعتبر تلك التطبيقات ضارة، حيث تضم أكواد جمع البيانات، وعند تنزيلها يطلب التطبيق مجموعة من الأذونات غير الضرورية مثل الوصول إلى نظام الموقع GPS، ورقم الهاتف، بالإضافة إلى التحقق من كسر حماية الهاتف، وشركة الاتصالات التابع لها رقم الهاتف، أحد هذه التطبيقات يطلب أن يمنحه المستخدم 40 أذنًا.

وتعمل هذه التطبيقات الخبيثة من أجل كسب المال لمطوريها، وذلك بسبب عرض الإعلانات كاملة الوظائف وعرض إعلانات الفيديو في خلفية الهاتف، وإلى جانب المعلومات التي تم جمعها بواسطة هذه التطبيقات تكون مربحة للغاية بفضل الصفقات التي تمت لبيع بيانات الموقع الخاصة بالمستخدمين، ونظرا لأن هذه التطبيقات مجانية، فإنها تجتذب مالكي هواتف أندرويد الذين يتطلعون إلى تحسين مظهرهم لصورة شخصية.

وتتضمن قائمة التطبيقات الـ 30 التي يجب ألا تثبتها، أو يجب حذفها على الفور من هاتفك إذا كنت قد قمت بتنزيلها بالفعل، ما يلي:

1. BeautyPlus – Easy

Photo Editor & Selfie Camera.

2. BeautyCam.

3. Beauty Camera –

Selfie Camera.

4. Selfie Camera –

Beauty Camera & Photo Editor.

5. Beauty Camera Plus –

Sweet Camera & Makeup Photo.

6. Beauty Camera –

Selfie Camera & Photo Editor.

7. YouCam Perfect – Best

Selfie Camera & Photo Editor.

8. Sweet Snap – Beauty

Selfie Camera & Face Filter.

9. Sweet Selfie Snap –

Sweet Camera & Beauty Cam Snap.

10. Beauty Camera –

Selfie Camera with Photo Editor.

11. Beauty Camera – Best

Selfie Camera & Photo Editor.

12. B612 – Beauty &

Filter Camera.

13. Face Makeup Camera

& Beauty Photo Makeup Editor.

14. Sweet Selfie –

Selfie Camera & Makeup Photo Editor.

15. Selfie camera –

Beauty Camera & Makeup camera.

16. YouCam Perfect –

Best Photo Editor & Selfie Camera.

17. Beauty Camera Makeup

Face Selfie, Photo Editor.

18. Selfie Camera –

Beauty Camera.

19. Z Beauty Camera.

20. HD Camera Selfie

Beauty Camera.

21. Candy Camera –

selfie, beauty camera & photo editor.

22. Makeup Camera-Selfie

Beauty Filter Photo Editor.

23. Beauty Selfie Plus –

Sweet Camera Wonder HD Camera.

24. Selfie Camera –

Beauty Camera & AR Stickers.

25. Pretty Makeup,

Beauty Photo Editor & Selfie Camera.

26. Beauty Camera.

27. Bestie – Camera360

Beauty Cam.

28. Photo Editor –

Beauty Camera.

29. Beauty Makeup,

Selfie Camera Effects & Photo Editor.

30. Selfie cam – Bestie

Makeup Beauty Camera & Filters.