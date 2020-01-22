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تكنولوجيا

رسميا.. واتساب يطرح ميزة Dark Theme.. إليك رابط التحميل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:08 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
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شيماء عبد المنعم
أطلق تطبيق التراسل الفوري واتساب "WhatsApp"، تحديثًا جديدًا يضم الميزة التي طال انتظارها خلال العام الماضي، بحيث أصبح الوضع الليلي (أو الداكن) الذي ظهرت حوله الكثير من التسريبات وبدأت بعض سماته في الظهور بواجهة التطبيق من خلال نسخته التجريبية لبعض المستخدمين في بداية العام الجاري، أصبح متاحًا رسميًا لأصحاب هواتف أندرويد.

وكشف موقع تتبع ميزات واتساب "WABetaInfo"، أن واتساب قدم مؤخرًا تحديثًا تجريبيًا جديدًا يحمل الإصدار رقم 2.2.20.13، على متجر تطبيقات أندرويد جوجل بلاي "Google Play"، يتضمن الوضع الليلي الجديد، ويمكن تجربة هذا الوضع من خلال الانتقال إلى إعدادات "Settings" التطبيق، ومن ثم الضغط على الدردشات "Chats"، ومن ثم تحديد خيار عرض "Display"، ثم الوضع الداكن "Dark Theme ".

ويقول WABetaInfo: "إذا كان المستخدمون لا يرون الوضع الجديد لـ WhatsApp في البداية بعد تثبيت التحديث الأخير، فيجب حذف أحدث إصدار من التطبيق وإعادة تثبيته من متجر جوجل بلاي، مع التأكد من حذف التطبيق بعد عمل نسخة احتياطية من سجل الدردشة".

ويطلق على الوضع الليلي في واتساب اسم Dark في واجهة الاختيار، والذي يحول الشاشة الرئيسية وقائمة الإعدادات إلى لون غامق، ولكن داخل واجهة المحادثة، فقد تكون فقاعات الدردشة فقط مظلمة، بينما تكون الخلفية بيضاء أو تعكس أي لون آخر قام المستخدمون بتعيينه كخلفية للدردشات، ويضف ملف تعريف أخضر غامق على واجهة المستخدم بالكامل لتطبيق المراسلة.

وجرى تصميم ميزة الوضع الداكن "Dark Theme"، التى أعلنت الشركة المالكة للتطبيق "فيسبوك" عن تطويرها في شهر مارس الماضي، لتقليل سطوع الشاشة من خلال استبدال الخلفية ذات الألوان الفاتحة وفقاعات الرسائل بألوان أغمق، ويسهل الوضع الداكن التعامل مع الرسائل في ظروف الإضاءة المنخفضة، إلى جانب ذلك تمنع الميزة تطبيق المراسلة من استنزاف أكبر قدر ممكن من البطارية أثناء استخدامه.

الجدير بالذكر أن الوضع الداكن "Dark Theme"، متاحًا حاليا فقط للنسخ التجريبية للتطبيق على جوجل بلاي، ولا توجد أي معلومات حول التاريخ الذي سيتم فيه طرح الميزة عبر النسخة الرسمية لجميع المستخدمين.

ويمكنك تحميل ميزة الوضع الداكن "Dark Theme" في النسخة التجريبية للتطبيق من متجر تطبيقات أندرويد جوجل بلاي "Google Play"، من خلال هذا الرابط.

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